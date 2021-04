Primera Lectura (Lectio Divina)

Primera Lectura (Lectio Divina)

Daniel 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95

En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor; "¿Es cierto, Sedrak, Mesak

y Abednegó, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua

de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén

dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el

salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y

adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán

arrojados inmediatamente a un honro encendido. ¿Y qué dios podrá

librarlos entonces de mis manos?"



Pero Sedrak, Mesak y Abednegó contestaron al rey Nabucodonosor: "No es

necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede

librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos; y aunque no

lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni

adoraremos la estatua de oro, que has mandado levantar".



Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió

para Sedrak, Mesak y Abednegó. Mandó encender el horno y aumentar la

fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó

que alguno de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrak,

Mesak y Abednegó y los arrojaran al horno encendido.



Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó

las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío,

y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El

rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a

sus consejeros: "¿Acaso no estaban atados los tres hombres que

arrojamos al honro?" Ellos contestaron: "Sí, señor". El rey replicó:

"¿Por qué, entonces, estoy viendo cuatro hombres sueltos, que se

pasean entre las llamas, sin quemarse? Y el cuarto, parece un ángel".



Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: "Bendito sea el Dios

de Sedrak, Mesak y Abednegó, que ha enviado a su ángel para librar a

sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y

expusieron su vida, antes que servir y adorar a un dios extraño".



+ Meditatio

La verdadera fe se expresa en la fidelidad y la fidelidad se expresa

en los momentos de crisis, cuando se puede perder todo, cuando todo

puede depender de nuestra actitud hacia Dios, cuando preferimos,

incluso la misma muerte, que el ofender a Dios con nuestra

infidelidad. Si muchas veces notamos en nuestra comunidad cristiana

tibieza, la causa es una falta de compromiso y de fidelidad TOTAL a

Dios. En este pasaje hemos leído cómo estos tres hombres fueron

capaces de desobedecer al rey, y con ello pusieron en juego su propia

vida. Ellos sabían que Dios es poderoso para salvarlos, sin embargo,

su fidelidad no estaba basada en la posibilidad de que Dios los

salvara, pues a pesar de que esto no sucediera, ellos jamás le serían

infieles.



Pensemos en cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: "Haré esto o

lo otro si tú me das a cambio..." Nuestro Dios no es un Dios de

"trueques". Le amamos o no le amamos, le somos o no fieles, sin que

esto dependa de lo que nos pueda o quiera dar. Por ello, la crisis y

la tentación son la mejor oportunidad que tenemos para probarle a Dios

si verdaderamente le amamos y le somos fieles.



+ Oratio

Bendito seas, Señor Dios, pues eres grande, poderoso, misericordioso y

protector. Quiero agradecerte por todas las ocasiones en que me has

librado de las llamas del enemigo; todas aquellas ocasiones en que no

has permitido que sucumba ante la tentación y me has dado de tu gracia

para mantenerme fiel. Quiero decirte, Señor, que es mi deseo

permanecer fiel a ti, y que aun cuando mi vida estuviera en riesgo por

causa de ello, estoy dispuesto a permanecer firme hasta el final, pues

mi anhelo eres tú, Señor, y sé que si soy fiel estaré a tu lado

eternamente; dame de tu Espíritu Santo para tener la fuerza necesaria

a la hora de la prueba. Amén.



+ Operatio

Hoy, en mi trabajo o con mis conocidos, haré algo que me evidencie

como verdadero cristiano delante de los que están a mi alrededor. A

partir de hoy no volveré a ser un cristiano a escondidas, sino que

expresaré mi fe libremente sin importar los costos que eso implique.

El Evangelio de hoy

Juan 8, 31-42

En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: "Si se

mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos,

conocerán la verdad y la verdad los hará libres". Ellos replicaron:

"Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo

dices tú: '‘Serán libres'‘?"



Jesús les contestó: "Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo

y el esclavo no se queda en la casa para siempre; el hijo sí se queda

para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres.

Ya sé que son hijos de Abraham; sin embargo, tratan de matarme, porque

no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi

Padre: ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre".



Ellos le respondieron: "Nuestro padre es Abraham". Jesús les dijo: "Si

fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de

matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo

hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre". Le respondieron:

"Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a

Dios".



Jesús les dijo entonces: "Si Dios fuera su Padre me amarían a mí,

porque yo salí de Dios y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta,

sino enviado por él".



+ Reflexión

Estamos por terminar nuestra Cuaresma y la palabra de Jesús resuena

con fuerza en nuestro corazón: "Yo los he venido a liberar para que no

sean más esclavos del pecado". Y es que la obra de nuestra liberación

es una obra de Dios, no es algo que nosotros podamos hacer por

nuestras propias fuerzas. Piensa, ¿cuántas veces te has hecho el

propósito de salir de una debilidad o de un pecado en el cual

frecuentemente te ves envuelto? Te darás cuenta que por más esfuerzos

humanos que has hecho, el pecado o la debilidad permanecen. Es

solamente cuando le dejamos campo abierto a Dios para que obre en

nuestra vida cuando seremos verdaderamente liberados. Conozco mucha

gente que vivía atada a algún vicio o a alguna pasión que la llevaba

frecuentemente al pecado y que no se han visto liberados hasta que no

se han rendido al poder liberador de Dios; sólo cuando han dicho como

Pedro que se hundía en el agua: ¡Sálvame Señor, no puedo más!



Nuestras prácticas cuaresmales lo único que hacen es abrir el camino

para que Dios nos salve. Es necesario reconocer nuestra incapacidad de

vencer el pecado, y gritarle con todas nuestras fuerzas: ¡Señor

libérame, no quiero ser más esclavo! Esto te comprometerá a ser ahora

siervo del Evangelio, pero te dará la felicidad de la libertad. ¿Qué

esperas?



Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.



Pbro. Ernesto María Caro