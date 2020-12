Auld Lang Syne - from 'It's A Wonderful Life'

old

Auld Lang Syne -Complete lyrics en.wikipedia.org/wiki/Auld_Lang_Syne Burns’ original Scots verse [4] English translation(minimalist)Scots pronunciation guide(as Scots speakers would sound)(Burns' own Ayrshire dialect)Should auld acquaintance be forgot,and never brought to mind?Should auld acquaintance be forgot,and auld lang syne*?CHORUS:For auld lang syne, my jo,for auld lang syne,we’ll tak' a cup o’ kindness yet,for auld lang syne.And surely ye’ll be your pint-stoup!and surely I’ll be mine!And we’ll tak' a cup o’ kindness yet,for auld lang syne.CHORUSWe twa hae run about the braes,and pou’d the gowans fine;But we’ve wander’d mony a weary fit,sin' auld lang syne.CHORUSWe twa hae paidl’d in the burn,frae morning sun till dine;But seas between us braid hae roar’dsin' auld lang syne.CHORUSAnd there’s a hand, my trusty fiere!and gie's a hand o’ thine!And we’ll tak' a right gude-willie waught,for auld lang syne.CHORUSShouldacquaintance be forgot,and never brought to mind?Shouldacquaintance be forgot,andCHORUS:For, myforwe'll take a cup of kindness yet,forAnd surely you’llyour pintand surely I’llmine!And we'll take a cup o’ kindness yet,forCHORUSWerun about theandthefine;But we’ve wandereda wearyCHORUSWein themorning sun till dine†;But seas between usCHORUSAnd there’s a hand my trustyAnda hand o’ thine!And we’lla rightforCHORUSShid ald akwentans bee firgot,an nivir brocht ti mynd?Shid ald akwentans bee firgot,an ald lang syn*?CHOR US:Fir ald lang syn, ma jo,fir ald lang syn,wil tak a cup o kyndnes yet,fir ald lang syn.An sheerly yil bee yur pynt-staup!an sheerly al bee myn!An will tak a cup o kyndnes yet,fir ald lang syn.CHORUSWe twa hay rin aboot the braes,an pood the gowans fyn;Bit weev wandert monae a weery fet,sin ald lang syn.CHORUSWe twa hay pedilt in the burn,fray mornin sun til dyn;But seas between us bred hay roardsin ald lang syn.CHORUSAn thers a han, my trustee feer!an gees a han o thyn!And we’ll tak a richt‡ gude-willie-waucht‡,fir ald lang syn.CHORUSʃɪd o̜ːld ə.kwɛn.təns bi fəɾ.ɡot,ən nɪ.vəɾ brɔxt tɪ məin?ʃɪd o̜ːld ə.kwɛn.təns bi fəɾ.ɡot,ən o̜ːl lɑŋ səin?CHORUS:fəɾ o̜ːl lɑŋ səin, mɑ dʒo,fəɾ o̜ːl lɑŋ səin,wiːl tɑk ə kʌp ə kəin.nəs jɛt,fəɾ o̜ːl lɑŋ səin.ən ʃeːr.li jiːl bi juːɾ pəin.stʌup!ən ʃeːr.li ɑːl bi məin!ən wiːl tɑk ə kʌp ə kəin.nəs jɛt,fəɾ o̜ːl lɑŋ səin.CHORUSwi two̜ː heː rɪn ə.but ðə breːz,ən puːd ðə ɡʌu.ənz fəin;bʌt wiːv wɑn.əɾt mʌ.ne ə wiːɾɪ fɪt,sɪn o̜ːl laŋ səin.CHORUSwi two̜ː heː pe.dlt ɪn ðə bʌɾn,freː moːɾ.nɪn sɪn tɪl dəin;bʌt siːz ə.twin ʌs bred heː roːrdsɪn o̜lː laŋ səin.CHORUSən ðeːrz ə ho̜ːn, mɑ trʌs.tɪ fiːɾ!əŋ ɡiːz ə ho̜ːn ə ðəin!ən wiːl tak ə rɪxt ɡɪd wʌ.lɪ wo̜ːxt,fəɾ o̜lː laŋ səin.CHORUS† dine = "dinner time" voiceless velar fricative , /x/, at the back of the mouth like /k/ but with the mouth partly open like /f/. Similar to "Bach" in German* syne = "since" or "then" – pronounced like "sign" rather than "zine".