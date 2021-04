28 Aprile - San Luigi Maria Grignion da Montfort.

Grande Santo... l’hanno perseguitato e continuano....



Non possiamo dimenticare il "lavoro" dei sei ministri protestanti George, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith e Thurian durante il CVII....



1)Compromesso personale con Cristo

2)Ogni attività della nostra esistenza si compie per Gesù e Maria, riempiendo la nostra vita di Cristianesimo.



Risulta deformata la devozione Montfortiana se crediamo

Risulta deformata la devozione Montfortiana se crediamo che la sua pratica richieda un numero sproporzionato di preghiere in onore alla Santissima Vergine Maria, o se per un equivocato senso di lealtà pensiamo che si debba preferire una partecipazione nelle devozioni specificamente Mariane prima che, ad esempio, in una veglia biblica, o pregare il Rosario, piuttosto che intervenire più pienamente possibile nelle preghiere della liturgia. Naturalmente, questo non significa che dobbiamo perdere di vista il ruolo di Mediatrice che corrisponde a Maria, rispetto a tutti i nostri sforzi che realizziamo per avvicinarci a Gesù. Sarebbe come confondere aspetti essenziali con gli accidentali, atteggiamento sbagliato, in cui San Luigi Maria da Montfort, grazie al suo eminente senso pratico, non ci è mai cascato.