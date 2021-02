Super! Der Kuchen schmeckt herrlich. An Kirmestagen ist es zudem Tradition, dass er mit einem Schnitt Oeslinger Schinken belegt wird. Echt unwiderstehlich! Man muss wissen, dass Luxemburg, bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts ein armer Agrarstaat war. Viele Frauen zog es in den Dienst nach Brüssel oder Paris, die Männer suchten Arbeit im Bergbau oder als Stahlkocher im Süden des Landes. So … More

Super! Der Kuchen schmeckt herrlich. An Kirmestagen ist es zudem Tradition, dass er mit einem Schnitt Oeslinger Schinken belegt wird. Echt unwiderstehlich! Man muss wissen, dass Luxemburg, bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts ein armer Agrarstaat war. Viele Frauen zog es in den Dienst nach Brüssel oder Paris, die Männer suchten Arbeit im Bergbau oder als Stahlkocher im Süden des Landes. So auch der Vater von Herrn Juncker, der als Hüttenpolizist arbeitete. Die Kirmes (KIrchweihfest) war ein Highlight wo die Familien sich in ihren Heimatdörfern trafen, um zu feiern. Da durfte ein guter Kuchen, ein "Cramique" natürlich nicht fehlen, genau so wenig wie die "Quetschentaart (Zwetschgenkuchen).