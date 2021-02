Beata Rafaela Ybarra, fundó los Ángeles Custodios-23 de febrero.

o te fíes de tus riquezas ni digas: "Con esto me basta".No dejes que tu deseo y tu fuerza te lleven a obrar según tus caprichos.No digas: "¿Quién podrá dominarme?", porque el Señor da a cada uno su merecido.No digas: "Pequé, ¿y qué me sucedió?, porque el Señor es paciente.No estés tan seguro del perdón, mien…

Jueves de la séptima semana del tiempo ordinario



Libro de Eclesiástico 5,1-10.

Salmo 1,1-2.3.4.6.

Evangelio según San Marcos 9,41-50.

o te fíes de tus riquezas ni digas: "Con esto me basta".No dejes que tu deseo y tu fuerza te lleven a obrar según tus caprichos.No digas: "¿Quién podrá dominarme?", porque el Señor da a cada uno su merecido.No digas: "Pequé, ¿y qué me sucedió?, porque el Señor es paciente.No estés tan seguro del perdón, mientras cometes un pecado tras otro.No digas: "Su compasión es grande; él perdonará la multitud de mis pecados", porque en él está la misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores.No tardes en volver al Señor, dejando pasar un día tras otro, porque la ira del Señor irrumpirá súbitamente y perecerás en el momento del castigo.No te fíes de las riquezas adquiridas injustamente: de nada te servirán en el día de la desgracia.No te dejes llevar por todos los vientos ni vayas por cualquier camino: así obra el pecador que habla con doblez.Sé firme en tus convicciones y que tu palabra sea una sola.Feliz el hombreque no sigue el consejo de los malvados,ni se detiene en el camino de los pecadores,ni se sienta en la reunión de los impíos,sino que se complace en la ley del Señory la medita de día y de noche!El es como un árbolplantado al borde de las aguas,que produce fruto a su debido tiempo,y cuyas hojas nunca se marchitan:todo lo que haga le saldrá bien.No sucede así con los malvados:ellos son como paja que se lleva el viento.Porque el Señor cuida el camino de los justos,pero el camino de los malvados termina mal.esús dijo a sus discípulos:«Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo.Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar.Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la Vida manco, que ir con tus dos manos a la Gehena, al fuego inextinguible.Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la Vida, que ser arrojado con tus dos pies a la Gehena.Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el Reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos a la Gehena,donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.Porque cada uno será salado por el fuego.La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros».Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Beato Pablo VI