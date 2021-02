Hl. Irmgard von Aspel - 19. Februar. Hl. Irmgard, Gräfin von Aspel, erwies sich als eine große Wohltäterin von Kirchen. In Rees am Niederrhein baute sie die zerstörte Kirche wieder auf und errichtete… More

www.koelner-dom.de/index.php Dr. Rolf Lauer, Kunsthistoriker

Hl. Irmgard von Aspel - 19. Februar.Hl. Irmgard, Gräfin von Aspel, erwies sich als eine große Wohltäterin von Kirchen. In Rees am Niederrhein baute sie die zerstörte Kirche wieder auf und errichtete um 1040 an ihr ein Stift für Chorherren. Irmgard starb am 19. Februar 1065.Die Südwand der Agneskapelle, in der die hl. Irmgardis von Zutphen bestattet ist, zeigt ein fast ganz zerstörtes, schwer deutbares Wandgemälde. Erkennbar sind noch zwei Kruzifixdarstellungen in goldener Maßwerkarchitektur. Ein Kruzifixus ist mit dem üblichen kurzen Lendenschurz bekleidet, der linke dagegen trägt ein langes, auch den Oberkörper verhüllendes Gewand. Er folgt im Typus einem der bedeutendsten Gnadenbilder des christlichen Mittelalters, dem sogen. Volto Santo im Dom zu Lucca in Italien, der auch für viele deutsche Pilger ein verehrtes Wallfahrtsziel war. Die Darstellung beruht auf einer Legende, nach der ein Kreuz in San Paolo fuori le mura in Rom der hl. Irmgard Grüße an das Kreuz im Kölner Dom, das Gerokreuz, aufgetragen habe. Für Pilger aus Deutschland, die ja auch auf ihrem Weg zum Dreikönigenschrein die Agneskapelle mit dem Reliquiengrab Irmgards aufsuchten, war ein langgewandeter Kruzifixus sofort als wundertätiges Kreuz aus Italien erkennbar. Das Gerokreuz wird als Gnadenbild des Kölner Domes einem der wichtigsten Kreuzgnadenbilder in Italien gleichgestellt. Das Kruzifixbild in der Agneskapelle ist somit eines der wichtigsten Zeugnisse für die Illustration des Pilgerweges im Dom.