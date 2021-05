El Evangelio de Hoy Sábado 21 de Mayo 2011

El Evangelio de Hoy Sábado 21 de Mayo 2011

Lecturas del día:

*El Evangelio de hoy

El Evangelio de hoy

Juan 14, 7-14

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Si ustedes me conocen a

mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han

visto".

Le dijo Felipe: "Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le

replicó: "Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía

no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entonces

por qué dices: “Muéstranos al Padre"? ¿O no crees que yo estoy en el

Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las

digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien

hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no

me dan fe a mí, créanlo por las obras.

Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las

hará aún mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que

pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el

Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre".

+ Reflexión

En estas pocas líneas del evangelio de San Juan, Jesús revela el

misterio más profundo de toda la existencia cristiana: La realidad de

la Santísima Trinidad (aunque no está explícita la persona del

Espíritu Santo). Jesús en el Padre y el Padre en Jesús, pero lo más

asombroso es que con la fe en este misterio, aceptando que Jesús es

realmente Dios, consustancial con el Padre, podemos nosotros hacer

obras incluso mayores a las que él hizo. Esto realmente nos sonaría

increíble, pero si realmente reconocemos que Jesús es Dios y que por

lo tanto su palabra es infalible, por lo que “cualquier cosa que

pidamos en su nombre, ÉL LA HARÁ”. Qué maravilla tener un Dios que

todo lo puede y que basta con que pidamos para que él esté atento a

nuestras peticiones. Sin embargo, quizás me dirás: "Yo ya he pedido

mucho en su nombre, y nada se me ha concedido”. Yo te respondo: Es

posible que lo hayas recibido de una manera que no esperabas, pues

Dios conoce tu corazón y tu vida y sabe cómo y cuándo darnos lo que

pedimos, pues también es, como lo hemos visto hoy, Padre. Recuerda que

"todo conviene para los que aman al Señor", de manera que aun eso que

no has recibido se convierte ya en un don de Dios que vela siempre por

nosotros, y que nos da más allá de lo que podemos pensar o necesitar.

Permite que Dios te sorprenda en esta Pascua… sólo cree firmemente en

él.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro