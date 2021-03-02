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Fatima.
THE CORONACIRCUS VACCINES AND COLLATERAL DAMAGES THIS IS ANOTHER HUMAN BEING COMPLETELY DAMAGED BY THE BILL AND MELINDA GATES VACCINES THERES ONLY ONE WAY TO STOP THEM: WE …More
THE CORONACIRCUS VACCINES AND COLLATERAL DAMAGES

THIS IS ANOTHER HUMAN BEING COMPLETELY DAMAGED BY THE BILL AND MELINDA GATES VACCINES

THERES ONLY ONE WAY TO STOP THEM: WE MUST REFUSE THEM AND IN CASE OF FORCING...

WE MUST HANG THEM ALL

THIS IS DO OR DIE DUDES... DO OR DIE FOR US!

#VACCINES #VACCINI

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