25. Mai Hl. Magdalena-Sophia Barat.* 12. Dezember 1779 in Joigny in Burgund in Frankreich † 25. Mai 1865 in Paris in Frankreich Sophie Barat kam als Tochter eines Winzers zur Welt…

Ordensgründerin

Kanonisation:

25. Mai Hl. Magdalena-Sophia Barat.* 12. Dezember 1779 in Joigny in Burgund in Frankreich† 25. Mai 1865 in Paris in FrankreichSophie Barat kam als Tochter eines Winzers zur Welt. Ihr Bruder Louis, als Diakon in seinem Heimatort Joigny tätig, unterrichtete seine gelehrige Schwester. Während der Französischen Revolution wurde Louis nach Paris verschleppt; als er nach zwei Jahren freigelassen wurde, holte er Sophie zu sich, die nun als Katechetin verwahrloste Jugendliche der Hauptstadt unterrichtete. Der Jesuit Joseph-Désiré Varin wurde auf sie aufmerksam, gemeinsam gründeten sie 1802 den Orden der Dames du Sacré Coeur, die Ordensfrauen vom Heiligsten Herzen (Jesu) mit Spiritualität nach dem Vorbild von Ignatius von Loyola . Sophie trug nun den Ordensnamen Magdalena, wurde dessen Vorsteherin und 1806 Generaloberin. Dieses Amt versah sie 62 Jahre lang bis zu ihrem Tod.Der Orden machte sich die Ausbildung von Schülerinnen, Lehrerinnen und Frauen im Rahmen von Erwachsenenbildung zur Aufgabe und verbreitete sich rasch in Europa, Amerika und Afrika. Beim Tod von Magdalena lebten 3539 Nonnen in 99 Gemeinschaften.Am 24. Mai 1925 wurde Magdalena durch Papst Pius XI. heiliggesprochen.