20 DE MAYO (San Bernardino de Siena)

Solemnidad de Pentecostés



Libro de los Hechos de los Apóstoles 2,1-11.

Salmo 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34.

Carta de San Pablo a los Gálatas 5,16-25.

Evangelio según San Juan 15,26-27.16,12-15.

Leer el comentario del Evangelio por

l llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar.De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban.Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos.Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse.Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo.Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.Con gran admiración y estupor decían: "¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos?¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua?Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor,en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma,judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios".Bendice al Señor, alma mía:¡Señor, Dios mío, qué grande eres!¡Qué variadas son tus obras, Señor!la tierra está llena de tus criaturas!Si les quitas el aliento,expiran y vuelven al polvo.Si envías tu aliento, son creados,y renuevas la superficie de la tierra.¡Gloria al Señor para siempre,alégrese el Señor por sus obras!que mi canto le sea agradable,y yo me alegraré en el Señor.o los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne.Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren.Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la Ley.Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje,idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensionesy envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el Reino de Dios.Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza,mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la Ley está de más,porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos.Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él.n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:«Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, él dará testimonio de mí.Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio.Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora.Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo.El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes.Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: 'Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes'."Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Buenaventura