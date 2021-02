S. José Sánchez Del Río, martire messicano - 10 febbraio. S. José Sánchez Del Río, martire messicano (1913-1928) Adolescente messicano, martire († Sahuayo, 10 febbraio 1928) José Sánchez del Río nasc… More

S. José Sánchez Del Río, martire messicano - 10 febbraio.S. José Sánchez Del Río, martire messicano (1913-1928) Adolescente messicano,(† Sahuayo, 10 febbraio 1928)nasce il 28 marzo 1913 a Sahuayo, Michoacán (Messico) dai genitori Macario Sánchez e María del Río.A causa della difficile situazione sociale di quel tempo, José si trasferì con la sua famiglia a Guadalajara, dove frequentò la scuola elementare parrocchiale. Partecipò attivamente alla vita della parrocchia e si distinse per la sua particolare devozione alla SS. Vergine María.Volendo seguire l'esempio dei suoi due fratelli, quando stava per compiere quattordici anni, espresse il desiderio di lottare in difesa della fede e dei diritti dei cattolici. Visitando la tomba di José Anacleto González Flores († il 1° aprile 1927), chiese a Dio di poter morire in difesa della fede. Così rispose a sua madre, che si opponeva ai suoi desideri, vista la sua giovane età: “”. Dopo aver insistito a lungo, fu accettato e gli furono affidati i compiti di trombettiere e portabandiera.Il 6 febbraio 1928, durante uno scontro, fu catturato e rinchiuso nel presbiterio della parrocchia di Santiago Apostol. Quando vide alcuni galli e il cavallo del deputato Picazo Sánchez nel perimetro della chiesa, non poté sopportare una simile profanazione e decise di difendere l'onore della Casa di Dio. Fu condannato a morte dopo un processo sommario. Durante la sua prigionia, si fece forza pregando e poté ricevere il Sacro Viatico.La sera del 10 febbraio fu portato nel cimitero del paese per esservi giustiziato. Lungo il cammino si rifiutò di bestemmiare e quando i soldati lo colpirono, disse: “”.I militari cercarono di ucciderlo a pugnalate, per evitare che si udissero gli spari, ma José, sebbene ferito, continuava a cantare inni e lodi a Cristo Re e alla Santissima Vergine, per cui il capo del plotone d'esecuzione perse la pazienza e gli sparò, uccidendolo: non aveva ancora 15 anni.(cfr elenco completo sottostante).A nome del Papa, fu incaricato di presiedere la celebrazione, tenutasi nello Stadio Jalisco di Guadalajara (Messico), il Card. portoghese José Saraiva Martìns, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi.(tra parentesi la data di culto):- José Anacleto Gonzalez Flores, Laico (1 aprile)- José Dionisio Luis Padilla Gómez, Laico (1 aprile)- Jorge Ramon Vargas González, Laico (1 aprile)- Ramón Vicente Vargas González, Laico (1 aprile)- José Luciano Ezequiel Huerta Gutiérrez, Laico (3 aprile)- José Salvador Huerta Gutiérrez, Laico (3 aprile)- Miguel Gómez Loza, Laico (21 marzo)- Luís Magaña Servín, Laico (9 febbraio)- José Sánchez del Río, Laico (10 febbraio)- Andrés Solá y Molist, Sacerdote (25 aprile)- José Trinitad Rangel Montano, Sacerdote (25 aprile)- Leonardo Pérez Larios, Laico (25 aprile)- Ángel Darío Acosta Zurita, Sacerdote (25 luglio)Per approfondimenti:in piazza San Pietro da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio, 2013-), insieme ad altri sei Beati: Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero (1840-1914), sacerdote argentino, noto come il ""; Salomone Leclercq (1745-1792), religioso Lasalliano, martire durante la Rivoluzione francese; Manuel Gonzalez García (1877-1940), vescovo di Palencia (Spagna), fondatore dell'Unione Eucaristica Riparatrice e della Congregazione delle Suore Missionarie Eucaristiche di Nazareth; Lodovico Pavoni (1784-1849), sacerdote bresciano, fondatore della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata; Alfonso Maria Fusco (1839-1910), sacerdote salernitano, fondatore della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista; Elisabetta della Santissima Trinità Catez (1880-1906), mistica francese, monaca professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi.Fonte principale: vatican.va (“RIV./gpm”).