La Pentecôte.

Dieu, Esprit Paraclet ,

qui autrefois as parlé par les prophètes

et en ces jours qui sont les derniers,

par les Apôtres,

qui sanctifies l'Eglise

et accomplis les saints mystères,

qui transmets le sacerdoce

et portes le baptême à sa perfection,

qui donne l'intelligence des mystères

et remets les péchés,

fondement d'où tous les fondateurs tirent force.

Esprit qui scrutes les profondeurs du Père

et révèle la nature cachée du Fils,

manifestant les choses à venir,

réalisant des prodiges ;



Esprit Saint, Défenseur

sans avoir besoin d'être défendu,

rendant parfait

sans avoir besoin d'aucune perfection,

remplissant tout sans nécessité d'être rempli,

sanctificateur sans nécessité d'être sanctifié,

divinisant sans nécessité d'être divinisé,

mû par toi-même, libre par toi-même,

fort de ta propre puissance,

glorifié par ta propre gloire,

élevé par ta propre grandeur,

lumière qui donne la lumière,

bonté et source de bonté,

Esprit de droiture, de gouvernement,

Esprit Seigneur,

Esprit d'adoption et de filiation,

Esprit de sagesse et d'intelligence,

de connaissance et de crainte de Dieu,

Esprit qui fais de nous des temples de ta gloire,

Esprit qui diriges, qui agis où tu veux,

qui veux où cela convient,

et distribue à chacun des charismes ;



Esprit de vérité, Esprit consolateur,

Esprit royal, Esprit bon,

Esprit de sagesse, Esprit de force,

Esprit de science,

qui parfais, consommes au-delà de toute mesure,

qui aime les hommes, emplis les prophètes,

parfais les Apôtres, fortifie les martyrs,

inspires l'enseignement des docteurs,

esprit qui enseigne les petits,

Esprit qui fais le bien,

Esprit tout-puissant,

Esprit par qui le Père est connu,

par qui nous croyons au Fils,

qui seul avec le Père et le Fils

reçoit l'adoration,

Esprit qui as tout en commun avec le Père,

la génération exceptée,

avec le Fils,

en dehors de la naissance et de l'incarnation,

éternel, non inférieur au Père,

ni postérieur au Fils,

Esprit éternel qui n'es ni antérieur

ni au Père ni au Fils :



C'est à toi, Dieu Paraclet, que nous adressons ces supplications, avec cette fumée d'encens, demandant de nous renouveler maintenant par tes Dons divins, de reposer sur nous comme sur les Apôtre au Cénacle.



Répands sur nous tes charismes, remplis-nous de sagesse, fais de nous des temples de ta gloire, enivre-nous du breuvage de ta grâce, enrichis-nous de la connaissance de tes mystères, orne-nous des richessess de tes dons, que brille en nous la clarté de tes rayons.



Donne-nous de vivre pour toi, de te donner notre consentement, de t'adorer, toi, le Pur et le Saint, Dieu, Esprit Paraclet, et par toi et avec toi, le Père caché de qui tu procèdes, et le Fils, digne d'adoration dont tu reçois; par lui tu es glorifié, Essence ineffable, incompréhensible et invisible.



Nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu, Consolateur, Esprit Paraclet , qui procèdes du Père et reçois du Fils, qui reçoit avec le Père et le Fils même adoration, gloire et louange; qui autrefois agissais obscurément par les prophètes, et qui, maintenant, t'es reposé sur les Apôtres sous la forme de langues de feu; tu as purifié et enflammé leur esprit et leur langue, tu as montré à l'univers entier comment les ignorants et les incultes sont devenus sages et saints, grâce à la richesse cachée de ta sagesse et de ta science que tu leur as révélées et manifestées lorsque, sous les apparences du vent et du feu, tu t'es reposé sur chacun d'eux les rendant parfaits et armés de la force ineffable de ton feu tout-puissant.



C'est pourquoi,

en cette heure de ta glorieuse manifestation,

nous nous prosternons la face contre terre,

avec crainte et action de grâces;

car c'est par toi que nous acquérons

et apprenons la véritable adoration

en Esprit et en Vérité.



Ainsi, nous te demandons et te supplions,

en cet instant de ta glorieuse fête,

de toujours demeurer en nous,

de manifester en nous ta divine puissance,

en pensée, en parole,

et en toute action bonne et parfaite.

Ne nous prive pas de ta grâce

à cause de nos péchés,

mais orne-nous de la beauté de tes secours.

Remplis nos coeurs de ta force et de ta sagesse,

pour que nous soyons des temples purs

à ton service,

des temples saints pour l'habitation de ta gloire,

afin que, nous présentant purifiés devant toi,

nous te rendions gloire et louange

et t'adorions, toi, Esprit Paraclet

et Sanctificateur de nos âmes ,

avec le Père et le Fils,

maintenant et pour les siècles des siècles.

Amen +