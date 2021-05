Luigi Boccherini - Fandango - Goya Boccherini, Fandango from Quintet in D Major G448. José Miguel Moreno, six double strings guitar, La Real Cámara, Emilio Moreno, violin, Enrico Gatti, violin, Wim … More

Boccherini, Fandango from Quintet in D Major G448. José Miguel Moreno, six double strings guitar, La Real Cámara, Emilio Moreno, violin, Enrico Gatti, violin, Wim Ten Have, viola, Wouter Möller, cello, Eligio Quintero, treble guitar, Luz Martín León-Tello, castanets. Six double strings guitar maded by Lourdes Uncilla and Jose MIguel Moreno. Goya, paintings.