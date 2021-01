Giovedì della I settimana delle ferie del Tempo Ordinario



Primo libro di Samuele 4,1-11.

Salmi 44(43),10-11.14-15.24-25.

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 1,40-45.

Meditazione del giorno

a parola di Samuele si rivolse a tutto Israele. In quei giorni i Filistei si radunarono per combattere contro Israele. Allora Israele scese in campo a dar battaglia ai Filistei. Essi si accamparono presso Eben-Ezer mentre i Filistei s'erano accampati in Afèk.I Filistei si schierarono per attaccare Israele e la battaglia divampò, ma Israele ebbe la peggio di fronte ai Filistei e caddero sul campo, delle loro schiere, circa quattromila uomini.Quando il popolo fu rientrato nell'accampamento, gli anziani d'Israele si chiesero: "Perché ci ha percossi oggi il Signore di fronte ai Filistei? Andiamo a prenderci l'arca del Signore a Silo, perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalle mani dei nostri nemici".Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l'arca del Dio degli eserciti che siede sui cherubini: c'erano con l'arca di Dio i due figli di Eli, Cofni e Pìncas.Non appena l'arca del Signore giunse all'accampamento, gli Israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra.Anche i Filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: "Che significa il risuonare di quest'urlo così forte nell'accampamento degli Ebrei?". Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore.I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: "È venuto il loro Dio nel loro campo!", ed esclamavano: "Guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima.Guai a noi! Chi ci libererà dalle mani di queste divinità così potenti? Queste divinità hanno colpito con ogni piaga l'Egitto nel deserto.Risvegliate il coraggio e siate uomini, o Filistei, altrimenti sarete schiavi degli Ebrei, come essi sono stati vostri schiavi. Siate uomini dunque e combattete!".Quindi i Filistei attaccarono battaglia, Israele fu sconfitto e ciascuno fu costretto a fuggire nella sua tenda. La strage fu molto grande: dalla parte d'Israele caddero tremila fanti.In più l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Cofni e Pìncas, morirono.a ora ci hai respinti e coperti di vergogna,e più non esci con le nostre schiere.Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversarie i nostri nemici ci hanno spogliati.Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini,scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno.Ci hai resi la favola dei popoli,su di noi le nazioni scuotono il capo.Svègliati, perché dormi, Signore?Dèstati, non ci respingere per sempre.Perché nascondi il tuo volto,dimentichi la nostra miseria e oppressione?n quel tempo, venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!».Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!».Subito la lebbra scomparve ed egli guarì.E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse:«Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro».Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.Traduzione liturgica della Bibbia: San Giovanni della Croce