Martes de la tercera semana de Pascua



Libro de los Hechos de los Apóstoles 7,51-60.8,1a.

E

Salmo 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab.

S

Evangelio según San Juan 6,30-35.

L

Leer el comentario del Evangelio por

steban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: "¡Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad! Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres.¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del Justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes,los que recibieron la Ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron".Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él.Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios.Entonces exclamó: "Veo el cielo abierto y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios".Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre;y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo.Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, diciendo: "Señor Jesús, recibe mi espíritu".Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: "Señor, no les tengas en cuenta este pecado". Y al decir esto, expiró.Saulo aprobó la muerte de Esteban.é para mí una roca protectora,un baluarte donde me encuentre a salvo,porque tú eres mi Roca y mi baluarte:por tu Nombre, guíame y condúceme.Yo pongo mi vida en tus manos:tú me rescatarás, Señor, Dios fiel.Confío en el Señor.¡Tu amor será mi gozo y mi alegría!Que brille tu rostro sobre tu servidor,sálvame por tu misericordia.Tú los ocultas al amparo de tu rostrode las intrigas de los hombres.a gente dijo a Jesús: "¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas?Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: Les dio de comer el pan bajado del cielo".Jesús respondió: "Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo;porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da Vida al mundo".Ellos le dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan".Jesús les respondió: "Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Catecismo de la Iglesia Católica