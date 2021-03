ROMERO. by Roberto González on Feb 18, 2013 Romero es una película biográfica realizada en 1989, que describe la vida y obra del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, célebre por denunciar … More

by Roberto González on Feb 18, 2013 Romero es una película biográfica realizada en 1989, que describe la vida y obra del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, célebre por denunciar desde la Iglesia católica los atropellos realizados por el ejército salvadoreño a la población civil en la década de 1970, conduciendo así protestas pacíficas y clamando por el cese a la represión dirigida por el violento régimen militar, acciones que al final le costarían su propia vida. La película está protagonizada por Raúl Juliá, Richard Jordan (que da vida al mártir sacerdote Rutilio Grande, compañero y amigo incondicional de Romero), así como los actores Ana Alicia, Harold Gould, Tony Plana, y Alejandro Bracho. Aunque la película describe hechos reales, se incluyen también algunos personajes ficticios.

Corría el año 1977. La acción se desarrolla en la antesala de las elecciones presidenciales en El Salvador, en medio de un ambiente de inestabilidad, tanto social como política, una de esas situaciones se muestra en uno de disturbios y marchas públicas generadas por el candidato opositor Ernesto Dorio (Robert Viharo), quién al dirigirse ante la multitud les incita a no dejarse intimidar, previniendo a la población reunida estar alerta para no permitir que en este nuevo ejercicio electoral ocurrieran hechos fraudulentos como en otros años donde el poder militar había prevalecido ante la decisión del pueblo; y el surgimiento de una organización insurgente denominada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El régimen militar organiza y envía grupos paramilitares (escuadrones de la muerte) con el fin de ejecutar acciones en contra de opositores políticos o sospechosos de ser contrarios al gobierno y al sistema político vigente. Así, estos grupos paramilitares clandestinos estaban habilitados para detener, torturar y en última instancia asesinar a cualquier persona que hablara en contra del gobierno y denunciara el atropello de los derechos humanos, catalogándolo tales situaciones como "posible insurrección comunista". 1



Llegado el día de las elecciones aparecen en la escena Oscar Arnulfo Romero (Raúl Julia), junto a su amigo el padre Rutilio Grande (Richard Jordan) un férreo defensor jesuita de la Teología de la liberación, recorriendo juntos un barrio pobre en Aguilares donde Grande fungía como párroco, en el mismo ambos observan como los campesinos y personas ahí reunidas conversan acerca de la forma injusta y represiva con que las autoridades militares y políticas los tratan y que esta situación está en contra de voluntad de Dios. Grande, Romero, y un par de sacerdotes más son informados que un grupo de militares había colocado un retén en la carretera hacia El Paisnal, un poblado vecino;