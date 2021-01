24 Gennaio - San Francesco di Sales. Televallassina. S. Francesco di Sales, vescovo e Dottore della Chiesa (m) Francesco , al secolo François, primogenito di tredici figli, nasce in Savoia nel castell… More

Televallassina.

S. Francesco di Sales, vescovo e Dottore della Chiesa (m)

Francesco

anime

elegante predicatore e prosatore alieno dai toni aspri, abile nell'intrecciare immagini e idee

Venezia delle Alpi

Ordine della Visitazione

Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per troppa bontà che per troppo rigore

Filotea

Rivolgo la mia parola a Filotea; volendo mettere a disposizione di molte anime ciò che in un primo tempo avevo scritto per una sola, uso il nome comune a tutte quelle che vogliono essere devote; Filotea, infatti, vuol dire amante e desiderosa di amare Dio

)

Trattato dell'amore di Dio

Francesco di Sales fu beatificato nel 1661 e canonizzato nel 1665 da Papa Alessandro VII (Fabio Chigi, 1655-1667).

Patrono dei giornalisti

“grand siècle”

Significato del nome Francesco : “uomo libero” (antico tedesco).

Catechesi di Papa Benedetto XVI:

>>>

[

,

,

,

,

,

]

Orazione dal Messale

Amen.