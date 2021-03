Beato Giacomo Cusmano - il 14 marzo. Chiesa Madre di San Cataldo Beato Giacomo Cusmano Sacerdote 14 marzo Palermo, 15 marzo 1834 - Palermo, 14 marzo 1888 Il sacerdote palermitano Giacomo Cusma… More

Palermo, 15 marzo 1834 - Palermo, 14 marzo 1888

Il sacerdote palermitano Giacomo Cusmano è noto per aver fondato nel 1867 l'associazione del "Boccone del povero". Si era laureato in medicina a 21 anni ed era subito divenuto il "medico dei poveri" del capoluogo siciliano, dove era nato nel 1834. Il giovane dottore nel 1860 venne ordinato prete. Poi fondò il sodalizio caritativo, con l'appoggio del cardinale Naselli, e nel 1887 due congregazioni: le Serve e i Servi dei poveri. Morto nel 1888 è beato dal 1983.

Martirologio Romano: A Palermo, beato Giacomo Cusmano, sacerdote, che fondò l’Istituto Missionario dei Servi e delle Serve dei Poveri, insigne per il suo straordinario amore per i bisognosi e gli infermi.

