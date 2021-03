Marzo 16. Beatos Juan Amias y Roberto Dalby. florycanto fecha: 16 de marzo †: 1589 - país: Reino Unido (UK) canonización: B: Pío XI 15 dic 1929 hagiografía: «Vidas de los santos de A. Butler», … More

Marzo 16. Beatos Juan Amias y Roberto Dalby.florycantoEn York, en Inglaterra, beatos Juan Amias y Roberto Dalby, presbíteros y mártires, que durante el reinado de Isabel I fueron condenados a la pena capital por ser sacerdotes, suplicio que aceptaron con alegría.Juan Amias y Roberto Dalby eran de Yorkshire. Después de sus estudios en el Colegio de Douai en Reims, fueron ordenados sacerdotes y partieron a la misión de Inglaterra, donde murieron en 1589. Amias, que era viudo y monje trapense, misionó por siete u ocho años en Inglaterra antes de ser capturado; Dalby, que había sido ministro protestante, hacía un año que había regresado a Inglaterra, cuando fue aprehendido. No muchos detalles de sus labores parecen ser exactos, pero tenemos una descripción gráfica de sus muertes en el manuscrito del Dr. Champney citado por Challoner. Dice:Después de describir la ejecución de Juan Amias y Roberto Dalby agrega:Véase Memoires of Missionary Priests, pp. 152-153 y J.R. Pollen, Acts of English Martirs, pp. 229-331.