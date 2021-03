BBx Joseph Aparicio Sanz et 232 compagnons - Fête: le 11 Mars. José Aparicio Sanz et ses 232 compagnons Martyrs de la Guerre Civile Espagnole (1936-1939) Béatification record du 11 mars 2001 par … More

José Aparicio Sanz

et ses 232 compagnons

Martyrs

Béatification record du 11 mars 2001 par saint Jean-Paul II

dies natalis

Frente popular

Révolution des Asturies

Rouges

Mouvement national

Nationaux

13 évêques

4184 prêtres

2365 religieux

283 religieuses

des milliers et des milliers de laïcs

en haine de la foi

victimes de guerre

Phalange

Vive le Christ-Roi!

Cristeros

La liste de 233 martyrs, élevés le 11 mars 2001 aux honneurs des autels pour avoir professé leur foi et donné leur vie pour elle, est nombreuse :

Ils vivent en aimant et meurent en pardonnant

La vieille Maman Maria Teresa Ferragud

Mes filles, leur dit-elle, restez fidèles à votre Époux Jésus Christ et ne cédez pas aux flatteries de ces hommes

C'est une vraie sainte !

Le jeune Francisco Castello i Aleu

Le jeune prêtre German Gozalbo

Pablo Menendez Gonzallo

Angélus

Tournons à présent notre regard vers la Très Sainte Vierge Marie

que la foi nous fait contempler comme Reine des Saints et des Saintes de toute époque et de toute nation. Elle est, en particulier, Mère et Reine des Martyrs , présente auprès d'eux à l'heure de l'épreuve, de même qu'elle demeura sous la Croix auprès de son Fils Jésus . Ces nouveaux bienheureux ont placé leur confiance en Elle, la Vierge fidèle, au cours des moments dramatiques de la persécution. Lorsqu'on les empêcha d'exprimer librement leur foi, ou, par la suite, au cours de leur emprisonnement, pour affronter le moment suprême, ils trouvèrent un soutien constant dans le Saint Rosaire, le récitant seuls ou en petits groupes. Comme cette traditionnelle prière mariale est efficace dans sa simplicité et sa profondeur! Le Rosaire constitue à chaque époque une aide précieuse pour d'innombrables croyants. Qu'il en soit ainsi également pour nous !