UN SANTO PARA CADA DÍA 7 DE MAYO (Santa Flavia Domitila)



sanPablotv fecha: 7 de mayo



†: s. III/ IV - país: Turquía

canonización: pre-congregación

hagiografía: Abel Della Costa



Elogio: En Nicomedia, ciudad de Bitinia, san Flavio y cuatro compañeros, mártires.



En torno a Flavio de Nicomedia has dos tradiciones: una representada por el Martirologio de Floro, del siglo VIII, que sigue al Hieronymianum, y que es la que reproducía el Martirologio Romano anterior; y otra representada por el Martirologio Siríaco del siglo IV, que es el que sigue en este punto el Nuevo Martirologio Romano. La diferencia no está en el nombre principal, Flavio de Nicomedia, sino en los compañeros. El Martirologio anterior decía: «Nicomediae sanctorum Martyrum fratrum Flavii, Augusti et Augustini.», es decir, «En Nicomedia, [nacimiento en el cielo] de los santos hermanos mártires Flavio, Agustín y Augusto». Según Delehaye, Agustín y Augusto no son sino la duplicación del mismo personaje en dos grafías, y a su vez correspondería, siempre según el erudito comentador, al san Agustín de Capua que celebramos el 16 de noviembre.



El Nuevo Martirologio ha optado por retomar la inscripción más antigua de todas, la del Martirologio Siríaco, que habla de cuatro compañeros de Flavio, aunque lamentablemente ni ese documento ni la tradición posterior identifica a ninguno de ellos por nombre. Lo único que podemos afirmar sobre todos ellos es que fueron mártires, posiblemente en la persecución de Diocleciano, a inicios del siglo IV.



Basado en el artículo de Joseph-Marie Sauget en Enciclopedia dei Santi. Acta Sanctorum, mayo, II, pág 135 da una detallada lista de las variantes con que lso nombres aparecen en el Hieronymianum y en otros documentos.

