Hl. Narcissus von Gerona - am 29. Oktober

Für zwei beherzte Taten wird Narcissus verehrt: Er hat eine Prostituierte bekehrt und getauft – sie wurde später die Heilige Afra von Augsburg - und auf seine Fürsprache hin wurde ein Angriff der … More

Für zwei beherzte Taten wird Narcissus verehrt: Er hat eine Prostituierte bekehrt und getauft – sie wurde später die Heilige Afra von Augsburg - und auf seine Fürsprache hin wurde ein Angriff der Franzosen auf die katalanische Stadt Girona verhindert. Mückenschwärme sollen damals die Feinde in die Flucht geschlagen haben. Daher wird Narcissus gegen Fliegen- und Mückenplagen angerufen.

Über die historische Person ist wenig Gesichertes bekannt. Nach Augsburg kam Naricssus, während der Christenverfolgung durch Kaiser Diokletian im 3. Jahrhundert. Er taufte dort auch den späteren ersten Bischof, Dionysius. In Gerona, dessen Patron er heute ist, soll er Bischof gewesen sein. Er starb dort als Märtyrer. Aber dort wurde Narcissus wohl überhaupt erst wieder bekannt, weil man in Augsburg durch das Aufblühen des Kultes um die Heilige Afra nach Reliquien ihres Lehrmeisters suchte. In Gerona bekam Narcissus im Jahr 1328 ein kostbares Alabastergrab in der Kirche St. Felix.