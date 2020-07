IT: Fiaccolata | 11 Luglio 2020 Fiaccolata con la preghiera dei misteri della goia del Santo Rosario. Si svolge ogni sabato alle 20:30 (ora di Gerusalemme) nella Basilica dell'Annunciazione a … More

IT: Fiaccolata | 11 Luglio 2020 Fiaccolata con la preghiera dei misteri della goia del Santo Rosario. Si svolge ogni sabato alle 20:30 (ora di Gerusalemme) nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. EN: Fiaccolata | July 11, 2020 Candlelight procession with the prayer of the mysteries of the joy of the Holy Rosary. It takes place every Saturday at 8:30 p.m. (Jerusalem time) in the Basilica of the Annunciation in Nazareth. موكب حملة المشاعل | July 11, 2020: AR تقام كل يوم سبت مسيرة لموكب حملة المشاعل مع صلاة أسرار الفرح في المسبحة الوردية المقدسة، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء (حسب التوقيت في القدس) في كنيسة البشارة في الناصرة. ES: Fiaccolata | 11 julio 2020 ‘Fiaccolata’ con la oración de los misterios de gozo del Santo Rosario. Tiene lugar cada sábado a las 20:30 h (hora local) en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. FR : Procession aux flambeaux | 11 Juillet 2020 ‘Fiaccolata’, procession aux flambeaux avec la prière des mystères joyeux du Saint Rosaire. Elle a lieu chaque samedi à 20h30 ( heure de Jérusalem ) dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth. DE: Fiaccolata | 11. Juli 2020 Fackelzug mit dem Gebet der freudenreichen Geheimnisse des Rosenkranzes. Er findet jeden Samstag um 20:30 Uhr (Zeit Jerusalem) in der Basilika der Verkündigung in Nazareth statt.