San Valero de Zaragoza, 29 de enero.

Cuarto Domingo del tiempo ordinario



Libro de Sofonías 2,3.3,12-13.

Salmo 146(145),7.8-9.10.

Carta I de San Pablo a los Corintios 1,26-31.

Evangelio según San Mateo 5,1-12.

usquen al Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez así estarán protegidos en el Día de la ira del Señor.Yo dejaré en medio de tia un pueblo pobre y humilde,que se refugiará en el nombre del Señor.El resto de Israelno cometerá injusticiasni hablará falsamente;y no se encontrarán en su bocapalabras engañosas.Ellos pacerán y descansaránsin que nadie los perturbe.l Señor hace justicia a los oprimidosy da pan a los hambrientos.El Señor libera a los cautivos.Abre los ojos de los ciegosy endereza a los que están encorvados,el Señor ama a los justosy entorpece el camino de los malvados.El Señor protege a los extranjerosy sustenta al huérfano y a la viuda;El Señor reina eternamente,reina tu Dios, Sión,a lo largo de las generaciones.ermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados: no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles.Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes;lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale.Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios.Por él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios, se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención,a fin de que, como está escrito: El que se gloría, que se gloríe en el Señor.l ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él.Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:"Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.Felices los afligidos, porque serán consolados.Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí.Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron."Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: Beato Guerrico de Igny