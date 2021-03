Hosanna - Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Coro: Hosanna hey, sana sana sana oh sanna hey, sana oh, sanna Oh Jesús, Jesús, muéstrame tu luz Sanna oh, sanna hey, superstar Caifás: Di a esa … More





Coro:

Hosanna hey, sana sana sana oh

sanna hey, sana oh, sanna

Oh Jesús, Jesús, muéstrame tu luz

Sanna oh, sanna hey, superstar



Caifás:

Di a esa gente que se calle

si no quieren perecer.

Tanto clamor, es un error.

No permitas su canción es una manifestación.

Deben callar, no blasfemar.



Coro:

Hosanna hey, sana sana sana oh

sanna hey, sana oh, sanna

Oh Jesús, Jesús, yo seré tu cruz.

Sanna oh, sanna hey, superstar.



Jesús:

No pretenderas al pueblo callar.

Nadie podrá nunca detenerlos.

Si todas estas lenguas pudieras arrancar,

hasta las piedras querrían cantar.



Coro con Jesús:

Hosanna hey, sana sana sana oh

sanna hey, sana oh, sanna

Oh Jesús, Jesús, muéstrame tu luz

Sanna oh, sanna hey, superstar



Jesús:

No es mi canción, es vuestra canción.

Si cantáis tendréis mis bendiciones.

De los que sufren será el reino de los cielos.

Todos podréis entrar, sin excepción.



Coro con Jesús:

Hosanna hey, sana sana sana oh

sanna hey, sana oh, sanna

Oh Jesús, Jesús, muéstrame tu luz

Sanna oh, sanna hey, superstar





Letra añadida por Fuente: musica.comLetra añadida por .::-Natura-::.



Jesucristo Superstar Hosanna - Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.Coro:Hosanna hey, sana sana sana ohsanna hey, sana oh, sannaOh Jesús, Jesús, muéstrame tu luzSanna oh, sanna hey, superstarCaifás:Di a esa gente que se callesi no quieren perecer.Tanto clamor, es un error.No permitas su canción es una manifestación.Deben callar, no blasfemar.Coro:Hosanna hey, sana sana sana ohsanna hey, sana oh, sannaOh Jesús, Jesús, yo seré tu cruz.Sanna oh, sanna hey, superstar.Jesús:No pretenderas al pueblo callar.Nadie podrá nunca detenerlos.Si todas estas lenguas pudieras arrancar,hasta las piedras querrían cantar.Coro con Jesús:Hosanna hey, sana sana sana ohsanna hey, sana oh, sannaOh Jesús, Jesús, muéstrame tu luzSanna oh, sanna hey, superstarJesús:No es mi canción, es vuestra canción.Si cantáis tendréis mis bendiciones.De los que sufren será el reino de los cielos.Todos podréis entrar, sin excepción.Coro con Jesús:Hosanna hey, sana sana sana ohsanna hey, sana oh, sannaOh Jesús, Jesús, muéstrame tu luzSanna oh, sanna hey, superstar