El Pulso de la Fe - Cuaresma.

Excelente!! Bien explicado aunque la Cuaresma para mi en lo personal me enseña a compartir mas, comparto la comida... todo lo que este a mi alcanze y me atrevo a sentir mas con los demas desde su vertiente huamana existencial, desde el sufrimiento subversivo de Cristo, es decir desde su condicion humana, es atreverse por Cristo, no es el comer menos, sino que al contrario el compartir mas, lo … More

Saludos Fraternos. Excelente!! Bien explicado aunque la Cuaresma para mi en lo personal me enseña a compartir mas, comparto la comida... todo lo que este a mi alcanze y me atrevo a sentir mas con los demas desde su vertiente huamana existencial, desde el sufrimiento subversivo de Cristo, es decir desde su condicion humana, es atreverse por Cristo, no es el comer menos, sino que al contrario el compartir mas, lo que hace especial esta celebracion preciosa de los cristianos, pero creo que el ayuno, la oracion, la penitencia y ayudar a los demas deberian ser medios para vivir el camino de la Pascua junto a Jesus. Es una memoria de la pasion en una sociedad pluralista que nos evoca el camino al Colgota, la conmemoracion de la Ultima Cena y el dogma de de nuestra Fe, la Resurreccion. Y lo mas hermoso comprendemos que el Amor de Dios es mas fuerte que la muerte. En la Pascua nos atrevemos mas, a orar mas, a compartir mas, a reflexionar mas, a mar mas... como Cristo pasamos de la Cruz hasta la Cruz y del perdon al amor.Saludos Fraternos.