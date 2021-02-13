Кири'лл (в миру Константи'н , по прозвищу Фило'соф , 827—869, Рим) и Мефо'дий (в миру Михаи'л ; 815—885, Велеград, Моравия), братья из города Солуни (Салоники) — создатели славянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства.

Канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии почитаются как святые равноапостольные… More

Константи'н , по прозвищу Фило'соф , 827—869, Рим) и Мефо'дий (в миру Михаи'л ; 815—885, Велеград, Моравия), братья из города Солуни (Салоники) — создатели славянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства.

Канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии почитаются как святые равноапостольные «учи'тели слове'нские»; принятая очерёдность — « Мефодий и Кирилл ».

Происхождение

Кирилл и Мефодий происходили из византийского города Салоники (Солуни). Их отец был друнгарием при военачальнике города. В семье было семь сыновей, причём Мефодий — старший, а Кирилл — младший из них [1] .

По одной версии, они происходили из благочестивой славянской [2] семьи, жившей в византийском городе Солуни. Из большого числа исторических источников, главным образом из «Краткого жития Климента Охридского» , известно, что Кирилл и Мефодий были болгарами [3][4][5] . Так как в IX веке Первое Болгарское царство было многонациональным государством, то определить точно, являлись ли они славянами или протоболгарами, или же даже имели другие корни, невозможно. Болгарское царство было населено главным образом древними булгарами (тюрками) и славянами, которые уже образовывали новый этнос— славянских болгар, которые сохраняли старое имя этноса «болгары», но представляли собой уже славяно-тюркский народ.

По другой версии, Кирилл и Мефодий были греческого происхождения [6] .

Существует и альтернативная теория этнического происхождения Кирилла и Мефодия, согласно которой они были не славянами, а булгарами (протоболгарами) [7] . Данная теория также ссылается на предположения историков, что братья создали т. н. глаголицу— азбуку, больше похожую на древнеболгарскую, чем на славянскую.

Солоники в которых родились братья в то время входил в состав славянской (болгарской) территории и являлся культурным центром Македонии. Древний Солунь был двуязычным городом, в котором кроме греческого языка звучал славянский говор.

До пострижения в монахи Михаил, пользуясь поддержкой друга и покровителя семьи, великого логофета евнуха Феоктиста, сделал неплохую военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига Славинии, провинции, расположенной на территории Македонии.

Константин был очень образованным для своего времени человеком. Ещё до поездки в Моравию он составил славянскую азбуку и начал переводить Евангелие на славянский язык.

[править] Монашество

Кирилл обучался у лучших учителей Константинополя философии, диалектике, геометрии, арифметике, риторике, астрономии, а также разным языкам. По окончании учения, отказавшись заключить весьма выгодный брак с крестницей логофета, Кирилл принял сан иерея и поступил на службу хартофилаксом (буквально «хранителем библиотеки»; реально это равнялось современному званию академика) при соборе Святой Софии в Константинополе. Но, пренебрёгши выгодами своего положения, удалился в один из монастырей на черноморском побережье. Некоторое время жил в уединении. Затем он почти насильно был возвращён в Константинополь и определен преподавать философию в том же Магнаврском университете, где недавно учился сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище Константин Философ). На одном из богословских диспутов Кирилл одержал блестящую победу над многоопытным вождем иконоборцев, бывшим патриархом Аннием, что принесло ему широкую известность в столице.

Примерно в 850 году император Михаил III и патриарх Фотий направляют Кирилла в Болгарию, где на реке Брегальнице он обращает в христианство многих болгар.

На следующий год Кирилл вместе с Георгием, митрополитом Никомидийским, отправляется ко двору эмира милитенского, чтобы познакомить его с основами христианства.

В 856 году логофет Феоктист, бывший покровителем Константина, был убит. Константин вместе со своими учениками Климентом, Наумом и Ангеларием пришёл в монастырь, где был настоятелем его брат Мефодий. В этом монастыре вокруг Кирилла и Мефодия сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки. [8]

[править] Болгарская миссия



Памятник святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию в Москве на Славянской площади

Ученые не пришли к единому мнению о роли Кирилла и Мефодия в распространении христианства в Болгарском ханстве. Скептики считают, что братья во время крещения хана Бориса выполняли Моравскую миссию и не могли участвовать в этом событии. В то же время болгарские исследователи придерживаются иного мнения, которое изложено ниже.

В Константинополе находилась в качестве заложницы сестра болгарского хана Бориса. Она приняла крещение с именем Феодоры и была воспитана в духе святой веры. Около 860 года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства. Борис крестился, приняв имя Михаил, в честь сына византийской императрицы Феодоры — императора Михаила III, в правление которой и произошло обращение болгар в христианство. [9] Святые Кирилл и Мефодий были в этой стране и своей проповедью много способствовали утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с ней Сербию. В 863 году с помощью брата Мефодия и учеников Кирилл составил старославянскую азбуку и перевел на болгарский язык с греческого основные богослужебные книги. О времени изобретения славянской азбуки свидетельствует сказание болгарского монаха Черноризца Храбра, современника царя Симеона, «О письменах». Он пишет [10] :

Аще ли въпросиши словѣньскыя боукаря, глаголя: „Къто вы письмена сътворилъ есть, или кънигы прѣложилъ?“ — То вьси вѣдятъ и отъвѣщавъше рекутъ: „Святыи Костанътинъ Философъ, нарицаемыи Кѵрилъ, тъ намъ письмена сътвори и кънигы прѣложи, и Меѳодие, братъ его. Суть бо еще живи иже суть видѣли ихъ“. И аще вопросиши: „в кое время?“ то ведят и рекут: „яко въ врѣмена Михаила, цѣсаря грьчьска, и Бориса, къняза блъгарьска, и Растица къняза моравьска, и Коцеля къняза блатьньска въ лѣто же отъ съзъданья вьсего мира 6363“. [11]

Таким образом, создание славянской азбуки можно отнести к 863 г по Рождестве Христовом, согласно Александрийскому летосчислению, употреблявшемуся в то время болгарскими летописцами. [12]

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой именно из двух славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Константин (см. ниже).

[править] Моравская миссия

В 862 году в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава с такой просьбой: « Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей ». Император и патриарх обрадовались и, призвав солунских братьев, предложили им идти к моравам.

В Моравии Кирилл и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более трёх лет, а затем отправились с учениками в Рим к папе римскому. Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трёх языках, на которых была сделана надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. Поэтому Кирилл и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим. Там они надеялись найти поддержку в борьбе против немецкого духовенства, не желавшего сдавать свои позиции в Моравии и препятствовавшего распространению славянской письменности. По дороге в Рим посетили они ещё одну славянскую страну — Паннонию, где находилось Блатенское княжество. Здесь, в Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали славян книжному делу и богослужению на славянском языке. После того, как Кирилл передал папе Римскому Адриану II обретённые им в своём херсонесском путешествии мощи святого Климента, тот утвердил богослужение на славянском языке, и переведённые книги приказал положить в римских церквях. Мефодий был рукоположен в епископский сан.

[править] Последние годы жизни

В Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 года окончательно слёг, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл, и через 50 дней (14 февраля) скончался. Он был похоронен в Риме в церкви Святого Климента. Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Папа рукоположил его в сан архиепископа Моравии и Паннонии. Мефодий с учениками, получившими сан священников, вернулся в Паннонию, а позже в Моравию.



Кирилл и Мефодий на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде

К этому времени обстановка в Моравии резко изменилась. После того, как Ростислав потерпел поражение от Людовика Немецкого и в 870 году умер в баварской тюрьме, моравским князем стал его племянник Святополк, который подчинился немецкому политическому влиянию. Деятельность Мефодия и его учеников протекала в очень сложных условиях. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. Им даже удалось на три года заключить его в один из швабских монастырей — Райхенау.

Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет освобождён. Правда, он же запретил богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди.

Будучи в 874 году восстановленным в правах архиепископа, Мефодий, несмотря на запрещение, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу.

В 879 году немецкие епископы организовали новый процесс против Мефодия. Однако Мефодий в Риме блестяще оправдался и даже получил папскую буллу, разрешающую богослужение на славянском языке.

В 881 году Мефодий по приглашению императора Василия I Македонянина приехал в Константинополь. Там он провёл три года, после чего вместе с учениками вернулся в Моравию. С помощью трёх учеников он перевёл на славянский язык Ветхий Завет и святоотеческие книги.

В 885 году Мефодий тяжело заболел. Перед смертью своим преемником назначил ученика Горазда. 19 апреля, в Вербное воскресенье он попросил отнести себя в храм, где прочитал проповедь. В тот же день он и скончался. Отпевание Мефодия происходило на трёх языках — славянском, греческом и латинском.

[править] После смерти

После смерти Мефодия его противникам удалось добиться запрещения славянской письменности в Моравии. Многие ученики были казнены, некоторые перебрались в Болгарию и Хорватию. В 885 году, в год смерти Мефодия, Папа римский запретил славянское богослужение.

В Болгарии и впоследствии в Хорватии, Сербии и Киевской Руси славянская азбука, созданная братьями, получила распространение. В некоторых регионах Хорватии до середины XX века литургия латинского обряда служилась на славянском языке. Поскольку богослужебные книги писались на глаголице этот обряд получил название глаголического.

Папа Адриан II писал в Прагу князю Ростиславу, что буде кто станет презрительно относиться к книгам, писанным по-славянски, то пусть он будет отлучен и отдан под суд Церкви, ибо такие люди «волки». А папа Иоанн VIII в 880 г. пишет князю Святополку, приказывая, чтобы проповеди произносились по-славянски.

[править] Ученики святых Кирилла и Мефодия



Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря «Святой Наум», ныне в Республике Македонии.

Константин Преславский

Горазд Охридский [13] .

Климент Охридский (болгарин) [14][15][16]

Савва Охридский [17][18] .

Наум Охридский [19] .

Ангелярий Охридский [17][18] .

Лаврентий [17][18] .

[править] Наследие

Кирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке специальную азбуку — глаголицу. В настоящее время среди историков преобладает, но не общепризнана точка зрения В. А. Истрина, согласно которой кириллица, азбука, которую используют и сегодня болгары, сербы, македонцы, украинцы, белорусы, русские, а также многочисленные неславянские народы, была создана учеником святых братьев Климентом Охридским (о чём имеется упоминание и в его Житии). Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг.

Однако из жития Кирилла и Мефодия известно, что книги на славянском языке уже существовали и до них:

«Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке» [20] .

[править] Почитание

Почитаются как святые и на Востоке, и на Западе.

В русском православии дни памяти святых: Кирилла — 14 февраля (по юлианскому календарю), Мефодия — 6 апреля (дни преставления).

В католицизме день памяти святых — 14 февраля; ранее в Католической церкви память Кирилла и Мефодия праздновалась 5 июля. 1863 год был объявлен Римскою церковью «годом славянского юбилея» с центром торжеств в Велеграде ( Uherské Hradiště ) [21] .

В 1863 году российским Святейшим Правительствующим Синодом было установлено празднование обоим святым ежегодно 11 мая (по юлианскому календарю) «в память совершения тысящелетия от первоначального освящения нашего отечественного языка Евангелием и верою Христовою» [22] ; причина для выбора даты в синодальном решении не пояснялась (11 мая 1858 года в Пловдиве впервые праздновалась память Мефодия и Кирилла — в Болгарской Церкви, что имело характер символического акта противостояния с греческим священноначалием Константинопольского Патриархата). Профессор Московского университета Иван Дм. Беляев (1810—1873) в 1862 году писал в своей статье о некоем «церковном подлиннике», принадлежавшем московскому обществу истории и древностей российских, где под «11 числом маия» давались указания о том, как писать иконы Кирилла и Мефодия [23] .

Первый болгарский Экзарх Анфим I, вопреки запрещению Патриархии, 11 мая 1872 года совершил в болгарском храме Константинополя литургию, во время которой был торжественно прочитан акт о провозглашении Болгарской Церкви автокефальной. Официальный орган Святейшего Синода в своём обзоре Православного Востока за 1885 года писал: «В течение целого ряда годов не сходил со страниц нашей скромной летописи печальный факт разъединения между двумя единоверными народностями — греческой и болгарской, известный под именем греко-болгарской схизмы. <…> Наглядный пример такого увлечения племенными страстями представили в минувшем году православные греческие церкви (как в пределах Турции, так и в свободной Элладе), уклонившиеся от участия в праздновании тысячелетней годовщины памяти первоучителей славянства, святых Кирилла и Мефодия, торжественно отпразднованной 6 апреля православными славянскими церквами [24] . Уклонились они под тем предлогом, что будто бы это празднование имело политический характер.» [25] В России тысячелетие преставления Мефодия 6 апреля 1885 года отмечалось, в частности, торжественным богослужением в Исаакиевском соборе Петербурга в Высочайшем присутствии [26] .

Указом Святейшего Синода в 1885 году память 11 мая была отнесена к средним праздникам со бдением. В 1901 году Синодом было определено совершать ежегодно в храмах при всех учебных заведениях духовного ведомства торжественное всенощное бдение накануне и литургию с последующим молебном Мефодию и Кириллу в самый день 11 мая, с освобождением учащихся от занятий. К 11 мая в церковных школах также приурочивался ежегодный выпускной акт [27] .

Праздник в честь Кирилла и Мефодия — государственный праздник в России (с 1991 года), Болгарии, Чехии, Словакии и Республике Македонии. В России, Болгарии и Республике Македонии праздник отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя День славянской культуры и письменности, в Македонии — День Святых Кирилла и Мефодия. В Чехии и Словакии праздник отмечается 5 июля.

Словацкий поэт Ян Голлы посвятил братьям большую поэму «Кирилло-Мефодиада» (1835). Жизнеописание Кирилла и Мефодия входит в «Хазарский словарь» Милорада Павича.

В Болгарии существует орден Кирилла и Мефодия. В коммунистический период Болгарии, праздник в их честь отмечался с особым размахом. В каждом болгарском городе проводились массовые манифестации и культурные мероприятия. В настоящее время торжества в день праздника продолжают проводиться, причем после 2005 года их размах стал превышать уровень торжеств коммунистического периода.



Памятник в Севастополе (открыт в 2008 г.)



Памятник Кириллу и Мефодию в Охридe



Памятник Кириллу и Мефодию в Киеве



Памятник Кириллу и Мефодию в Самаре



Памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске

[править] См. также

День славянской культуры и письменности (День Кирилла и Мефодия)

Глаголица

Церковнославянский язык

Кирилло-Мефодиевские чтения

Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье

[править] Примечания

↑ Показывать компактно

↑ Кирилл и Мефодий, равноапостольные, учители Словенские

↑ Кирилл и Мефодий // Новый энциклопедический словарь. Том 21. 1914 год

↑ Краткое житие Климента Охридского, написанное охридским епископом Дмитрием Хоматианом (с парал. текстом оригинала)

↑ Краткото житие на Климент Охридски (болг.)

↑ Кирилло-Мефодиевская энциклопедия., София., издание БАН (Болгарская Академия Наук), 1985

↑ Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05, s.v. «Cyril and Methodius, Saints»; Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Incorporated, Warren E. Preece — 1972, p.846

↑ Чему не учит история

↑ Просветительская деятельность Константина (Кирилла) и Мефодия

↑ Александр Шмеман, протопресвитер. Исторический путь Православия . Глава 5. Византия, часть 6

↑ Первый этап

↑ Орфография и пунктуация частично адаптирована к современной. Перевод: «если же спросишь славянских книжников… говоря: „кто сотворил ваши письмена или книги превёл?“, то все знают и в ответ скажут: Святой Константин Философ, называемый Кириллом, те письмена создал и книги перевёл и Мефодий, брат его. Поскольку ещё живы, видевшие их. И если спросишь: „в какое время?“, то знают и скажут, что во времена Михаила, царя греческого, и Бориса, князя болгарского, и Растица, князя моравского, и Коцеля, князя блатенского в год же от создания всего мира 6363 (863)…»

↑ Попов В., протоиерей Слава вам, братья, славян просветители!

↑ Пространное Житие св. Мефодия, открытое в 1843 году (в переводе, приведены издания и источники на статьи анализа жития)

↑ Ундольский В. М., Климент, епископ словенский, «Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1895, т. 172, кн. 1

↑ Туницкий Н. Л., Св. Климент, епископ словенский, Сергиев Посад, 1913

↑ Большая советская энциклопедия

↑ 1 2 3 Пространное Житие св. Климента Охридского, написанное архиепископом Феофилактом Охридским (Болгарским)

↑ 1 2 3 «Греческие жития Климента Охридского» изд. БАН (Болгарская Академия Наук) — София, 1966

↑ Житие св. Наума, датированное IX в.(в переводе, приведены издания и источники на статьи анализа жития)

↑ Житие Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

↑ Духовная бесѣда, еженедѣльно издаваемая подъ редакціей протоіерея Іоанна Яхонтова . СПб., 1863, Т. 17, № 3, стр. 89.

↑ Цит. по: Херсонскія Епархіальныя Вѣдомости . Одесса. 15-го апреля 1863 года, № 8, стр. 92.

↑ Душеполезное чтеніе, ежемѣсячное изданіе общепонятныхъ сочиненій духовнаго содержанія . М., 1862, август, стр. 359.

↑ В 1885 году отмечалось тысячелетие со дня преставления архиепископа Мефодия.

↑ «Церковный Вѣстникъ». 1886, № 2, стр. 19 (неподписанная статья Ивана Троицкого).

↑ «К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки» / С предисловием Покровского М.Н., Т. 1, полутом 2-й, М.-Пг., 1923, стр. 499—500 (докладная записка обер-прокурора К.П. Победносцева от 6 апреля 1885 года императору Александру III с резолюцией последнего: «Я был очень рад, что нам удалось принять участие в общем празднике славян, и кажется, что действительно торжество удалось. <…>»).

↑ С. В. Булгаков. Настольная книга для священно-церковно-служителей . Киев, 1913, стр. 182.

[править] Литература



на Викискладе?

Т. Филиппов. «Краткое сказание о житии и подвигах святых Кирилла и Мефодия, просветителей славянских», Санкт-Петербург, 1885;

Горшков В. А. Старославянский язык. М.: Астрель, 2002.

Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963, 1988 (2-е изд.).

Истрин В. И. История письма. М., 1965.

С. Б. Бернштейн. Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984

С. В. Перевезенцев В начале было слово…

Папа Лев XIII Grande munus. О святых Кирилле и Мефодии

Чешмеджиев, Д. Култът на Кирил и Методий в българското средновековие. – Slavica Slovaca, 42 (2007), No 1, 20-36

[править] Ссылки

Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители словенские

ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_и_Мефоди… Кири'лл (в миру, по прозвищу, 827—869, Рим) и Мефо'дий (в миру; 815—885, Велеград, Моравия), братья из города Солуни (Салоники) — создатели славянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства.Канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии почитаются как святые равноапостольные «учи'тели слове'нские»; принятая очерёдность — «».ПроисхождениеКирилл и Мефодий происходили из византийского города Салоники (Солуни). Их отец был друнгарием при военачальнике города. В семье было семь сыновей, причём Мефодий — старший, а Кирилл — младший из нихПо одной версии, они происходили из благочестивой славянскойсемьи, жившей в византийском городе Солуни. Из большого числа исторических источников, главным образом из, известно, что Кирилл и Мефодий были болгарами. Так как в IX веке Первое Болгарское царство было многонациональным государством, то определить точно, являлись ли они славянами или протоболгарами, или же даже имели другие корни, невозможно. Болгарское царство было населено главным образом древними булгарами (тюрками) и славянами, которые уже образовывали новый этнос— славянских болгар, которые сохраняли старое имя этноса «болгары», но представляли собой уже славяно-тюркский народ.По другой версии, Кирилл и Мефодий были греческого происхожденияСуществует и альтернативная теория этнического происхождения Кирилла и Мефодия, согласно которой они были не славянами, а булгарами (протоболгарами). Данная теория также ссылается на предположения историков, что братья создали т. н. глаголицу— азбуку, больше похожую на древнеболгарскую, чем на славянскую.Солоники в которых родились братья в то время входил в состав славянской (болгарской) территории и являлся культурным центром Македонии. Древний Солунь был двуязычным городом, в котором кроме греческого языка звучал славянский говор.До пострижения в монахи Михаил, пользуясь поддержкой друга и покровителя семьи, великого логофета евнуха Феоктиста, сделал неплохую военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига Славинии, провинции, расположенной на территории Македонии.Константин был очень образованным для своего времени человеком. Ещё до поездки в Моравию он составил славянскую азбуку и начал переводить Евангелие на славянский язык.[править] МонашествоКирилл обучался у лучших учителей Константинополя философии, диалектике, геометрии, арифметике, риторике, астрономии, а также разным языкам. По окончании учения, отказавшись заключить весьма выгодный брак с крестницей логофета, Кирилл принял сан иерея и поступил на службу хартофилаксом (буквально «хранителем библиотеки»; реально это равнялось современному званию академика) при соборе Святой Софии в Константинополе. Но, пренебрёгши выгодами своего положения, удалился в один из монастырей на черноморском побережье. Некоторое время жил в уединении. Затем он почти насильно был возвращён в Константинополь и определен преподавать философию в том же Магнаврском университете, где недавно учился сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище Константин Философ). На одном из богословских диспутов Кирилл одержал блестящую победу над многоопытным вождем иконоборцев, бывшим патриархом Аннием, что принесло ему широкую известность в столице.Примерно в 850 году император Михаил III и патриарх Фотий направляют Кирилла в Болгарию, где на реке Брегальнице он обращает в христианство многих болгар.На следующий год Кирилл вместе с Георгием, митрополитом Никомидийским, отправляется ко двору эмира милитенского, чтобы познакомить его с основами христианства.В 856 году логофет Феоктист, бывший покровителем Константина, был убит. Константин вместе со своими учениками Климентом, Наумом и Ангеларием пришёл в монастырь, где был настоятелем его брат Мефодий. В этом монастыре вокруг Кирилла и Мефодия сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки.[править] Болгарская миссияПамятник святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию в Москве на Славянской площадиУченые не пришли к единому мнению о роли Кирилла и Мефодия в распространении христианства в Болгарском ханстве. Скептики считают, что братья во время крещения хана Бориса выполняли Моравскую миссию и не могли участвовать в этом событии. В то же время болгарские исследователи придерживаются иного мнения, которое изложено ниже.В Константинополе находилась в качестве заложницы сестра болгарского хана Бориса. Она приняла крещение с именем Феодоры и была воспитана в духе святой веры. Около 860 года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства. Борис крестился, приняв имя Михаил, в честь сына византийской императрицы Феодоры — императора Михаила III, в правление которой и произошло обращение болгар в христианство.Святые Кирилл и Мефодий были в этой стране и своей проповедью много способствовали утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с ней Сербию. В 863 году с помощью брата Мефодия и учеников Кирилл составил старославянскую азбуку и перевел на болгарский язык с греческого основные богослужебные книги. О времени изобретения славянской азбуки свидетельствует сказание болгарского монаха Черноризца Храбра, современника царя Симеона, «О письменах». Он пишетАще ли въпросиши словѣньскыя боукаря, глаголя: „Къто вы письмена сътворилъ есть, или кънигы прѣложилъ?“ — То вьси вѣдятъ и отъвѣщавъше рекутъ: „Святыи Костанътинъ Философъ, нарицаемыи Кѵрилъ, тъ намъ письмена сътвори и кънигы прѣложи, и Меѳодие, братъ его. Суть бо еще живи иже суть видѣли ихъ“. И аще вопросиши: „в кое время?“ то ведят и рекут: „яко въ врѣмена Михаила, цѣсаря грьчьска, и Бориса, къняза блъгарьска, и Растица къняза моравьска, и Коцеля къняза блатьньска въ лѣто же отъ съзъданья вьсего мира 6363“.Таким образом, создание славянской азбуки можно отнести к 863 г по Рождестве Христовом, согласно Александрийскому летосчислению, употреблявшемуся в то время болгарскими летописцами.Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой именно из двух славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Константин (см. ниже).[править] Моравская миссияВ 862 году в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава с такой просьбой: «». Император и патриарх обрадовались и, призвав солунских братьев, предложили им идти к моравам.В Моравии Кирилл и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более трёх лет, а затем отправились с учениками в Рим к папе римскому. Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трёх языках, на которых была сделана надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. Поэтому Кирилл и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим. Там они надеялись найти поддержку в борьбе против немецкого духовенства, не желавшего сдавать свои позиции в Моравии и препятствовавшего распространению славянской письменности. По дороге в Рим посетили они ещё одну славянскую страну — Паннонию, где находилось Блатенское княжество. Здесь, в Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали славян книжному делу и богослужению на славянском языке. После того, как Кирилл передал папе Римскому Адриану II обретённые им в своём херсонесском путешествии мощи святого Климента, тот утвердил богослужение на славянском языке, и переведённые книги приказал положить в римских церквях. Мефодий был рукоположен в епископский сан.[править] Последние годы жизниВ Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 года окончательно слёг, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл, и через 50 дней (14 февраля) скончался. Он был похоронен в Риме в церкви Святого Климента. Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Папа рукоположил его в сан архиепископа Моравии и Паннонии. Мефодий с учениками, получившими сан священников, вернулся в Паннонию, а позже в Моравию.Кирилл и Мефодий на Памятнике «1000-летие России» в Великом НовгородеК этому времени обстановка в Моравии резко изменилась. После того, как Ростислав потерпел поражение от Людовика Немецкого и в 870 году умер в баварской тюрьме, моравским князем стал его племянник Святополк, который подчинился немецкому политическому влиянию. Деятельность Мефодия и его учеников протекала в очень сложных условиях. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. Им даже удалось на три года заключить его в один из швабских монастырей — Райхенау.Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет освобождён. Правда, он же запретил богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди.Будучи в 874 году восстановленным в правах архиепископа, Мефодий, несмотря на запрещение, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу.В 879 году немецкие епископы организовали новый процесс против Мефодия. Однако Мефодий в Риме блестяще оправдался и даже получил папскую буллу, разрешающую богослужение на славянском языке.В 881 году Мефодий по приглашению императора Василия I Македонянина приехал в Константинополь. Там он провёл три года, после чего вместе с учениками вернулся в Моравию. С помощью трёх учеников он перевёл на славянский язык Ветхий Завет и святоотеческие книги.В 885 году Мефодий тяжело заболел. Перед смертью своим преемником назначил ученика Горазда. 19 апреля, в Вербное воскресенье он попросил отнести себя в храм, где прочитал проповедь. В тот же день он и скончался. Отпевание Мефодия происходило на трёх языках — славянском, греческом и латинском.[править] После смертиПосле смерти Мефодия его противникам удалось добиться запрещения славянской письменности в Моравии. Многие ученики были казнены, некоторые перебрались в Болгарию и Хорватию. В 885 году, в год смерти Мефодия, Папа римский запретил славянское богослужение.В Болгарии и впоследствии в Хорватии, Сербии и Киевской Руси славянская азбука, созданная братьями, получила распространение. В некоторых регионах Хорватии до середины XX века литургия латинского обряда служилась на славянском языке. Поскольку богослужебные книги писались на глаголице этот обряд получил название глаголического.Папа Адриан II писал в Прагу князю Ростиславу, что буде кто станет презрительно относиться к книгам, писанным по-славянски, то пусть он будет отлучен и отдан под суд Церкви, ибо такие люди «волки». А папа Иоанн VIII в 880 г. пишет князю Святополку, приказывая, чтобы проповеди произносились по-славянски.[править] Ученики святых Кирилла и МефодияКирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря «Святой Наум», ныне в Республике Македонии.Константин ПреславскийГоразд ОхридскийКлимент Охридский (болгарин)Савва ОхридскийНаум ОхридскийАнгелярий ОхридскийЛаврентий[править] НаследиеКирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке специальную азбуку — глаголицу. В настоящее время среди историков преобладает, но не общепризнана точка зрения В. А. Истрина, согласно которой кириллица, азбука, которую используют и сегодня болгары, сербы, македонцы, украинцы, белорусы, русские, а также многочисленные неславянские народы, была создана учеником святых братьев Климентом Охридским (о чём имеется упоминание и в его Житии). Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг.Однако из жития Кирилла и Мефодия известно, что книги на славянском языке уже существовали и до них:«Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке»[править] ПочитаниеПочитаются как святые и на Востоке, и на Западе.В русском православии дни памяти святых: Кирилла — 14 февраля (по юлианскому календарю), Мефодия — 6 апреля (дни преставления).В католицизме день памяти святых — 14 февраля; ранее в Католической церкви память Кирилла и Мефодия праздновалась 5 июля. 1863 год был объявлен Римскою церковью «годом славянского юбилея» с центром торжеств в Велеграде (В 1863 году российским Святейшим Правительствующим Синодом было установлено празднование обоим святым ежегодно 11 мая (по юлианскому календарю) «в память совершения тысящелетия от первоначального освящения нашего отечественного языка Евангелием и верою Христовою»; причина для выбора даты в синодальном решении не пояснялась (11 мая 1858 года в Пловдиве впервые праздновалась память Мефодия и Кирилла — в Болгарской Церкви, что имело характер символического акта противостояния с греческим священноначалием Константинопольского Патриархата). Профессор Московского университета Иван Дм. Беляев (1810—1873) в 1862 году писал в своей статье о некоем «церковном подлиннике», принадлежавшем московскому обществу истории и древностей российских, где под «11 числом маия» давались указания о том, как писать иконы Кирилла и МефодияПервый болгарский Экзарх Анфим I, вопреки запрещению Патриархии, 11 мая 1872 года совершил в болгарском храме Константинополя литургию, во время которой был торжественно прочитан акт о провозглашении Болгарской Церкви автокефальной. Официальный орган Святейшего Синода в своём обзоре Православного Востока за 1885 года писал: «В течение целого ряда годов не сходил со страниц нашей скромной летописи печальный факт разъединения между двумя единоверными народностями — греческой и болгарской, известный под именем греко-болгарской схизмы. <…> Наглядный пример такого увлечения племенными страстями представили в минувшем году православные греческие церкви (как в пределах Турции, так и в свободной Элладе), уклонившиеся от участия в праздновании тысячелетней годовщины памяти первоучителей славянства, святых Кирилла и Мефодия, торжественно отпразднованной 6 апреля православными славянскими церквами. Уклонились они под тем предлогом, что будто бы это празднование имело политический характер.»В России тысячелетие преставления Мефодия 6 апреля 1885 года отмечалось, в частности, торжественным богослужением в Исаакиевском соборе Петербурга в Высочайшем присутствииУказом Святейшего Синода в 1885 году память 11 мая была отнесена к средним праздникам со бдением. В 1901 году Синодом было определено совершать ежегодно в храмах при всех учебных заведениях духовного ведомства торжественное всенощное бдение накануне и литургию с последующим молебном Мефодию и Кириллу в самый день 11 мая, с освобождением учащихся от занятий. К 11 мая в церковных школах также приурочивался ежегодный выпускной актПраздник в честь Кирилла и Мефодия — государственный праздник в России (с 1991 года), Болгарии, Чехии, Словакии и Республике Македонии. В России, Болгарии и Республике Македонии праздник отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя День славянской культуры и письменности, в Македонии — День Святых Кирилла и Мефодия. В Чехии и Словакии праздник отмечается 5 июля.Словацкий поэт Ян Голлы посвятил братьям большую поэму «Кирилло-Мефодиада» (1835). Жизнеописание Кирилла и Мефодия входит в «Хазарский словарь» Милорада Павича.В Болгарии существует орден Кирилла и Мефодия. В коммунистический период Болгарии, праздник в их честь отмечался с особым размахом. В каждом болгарском городе проводились массовые манифестации и культурные мероприятия. В настоящее время торжества в день праздника продолжают проводиться, причем после 2005 года их размах стал превышать уровень торжеств коммунистического периода.Памятник в Севастополе (открыт в 2008 г.)Памятник Кириллу и Мефодию в ОхридeПамятник Кириллу и Мефодию в КиевеПамятник Кириллу и Мефодию в СамареПамятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске[править] См. такжеДень славянской культуры и письменности (День Кирилла и Мефодия)ГлаголицаЦерковнославянский языкКирилло-Мефодиевские чтенияУниверситет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье[править] Примечания// Новый энциклопедический словарь. Том 21. 1914 годКирилло-Мефодиевская энциклопедия., София., издание БАН (Болгарская Академия Наук), 1985Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05, s.v. «Cyril and Methodius, Saints»; Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Incorporated, Warren E. Preece — 1972, p.846Орфография и пунктуация частично адаптирована к современной. Перевод: «если же спросишь славянских книжников… говоря: „кто сотворил ваши письмена или книги превёл?“, то все знают и в ответ скажут: Святой Константин Философ, называемый Кириллом, те письмена создал и книги перевёл и Мефодий, брат его. Поскольку ещё живы, видевшие их. И если спросишь: „в какое время?“, то знают и скажут, что во времена Михаила, царя греческого, и Бориса, князя болгарского, и Растица, князя моравского, и Коцеля, князя блатенского в год же от создания всего мира 6363 (863)…»Ундольский В. М., Климент, епископ словенский, «Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1895, т. 172, кн. 1Туницкий Н. Л., Св. Климент, епископ словенский, Сергиев Посад, 1913Большая советская энциклопедия«Греческие жития Климента Охридского» изд. БАН (Болгарская Академия Наук) — София, 1966. СПб., 1863, Т. 17, № 3, стр. 89.Цит. по:. Одесса. 15-го апреля 1863 года, № 8, стр. 92.. М., 1862, август, стр. 359.В 1885 году отмечалось тысячелетие со дня преставления архиепископа Мефодия.«Церковный Вѣстникъ». 1886, № 2, стр. 19 (неподписанная статья Ивана Троицкого).«К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки» / С предисловием Покровского М.Н., Т. 1, полутом 2-й, М.-Пг., 1923, стр. 499—500 (докладная записка обер-прокурора К.П. Победносцева от 6 апреля 1885 года императору Александру III с резолюцией последнего: «Я был очень рад, что нам удалось принять участие в общем празднике славян, и кажется, что действительно торжество удалось. <…>»).С. В. Булгаков.. Киев, 1913, стр. 182.[править] Литература Кирилл и Мефодий на Викискладе?Т. Филиппов. «Краткое сказание о житии и подвигах святых Кирилла и Мефодия, просветителей славянских», Санкт-Петербург, 1885;Горшков В. А. Старославянский язык. М.: Астрель, 2002.Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963, 1988 (2-е изд.).Истрин В. И. История письма. М., 1965.С. Б. Бернштейн. Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. М., 1984[править] Ссылки