Hl. Petrus Nolaskus - Gedenktag: am 6. Mai.



Petrus Nolaskus spanischer Name: Pedro Nolasco

Gedenktag katholisch: 6. Mai

Hochfest im Mercedarierorden: 13. Mai

nicht gebotener Gedenktag im Erzbistum Barcelona sowie in den Bistümern Sant Feliu de Llobregat und Terrassa: 29. Januar

Gedenktag III. Klasse: 28. Januar, Todestag: 25. Dezember

Name bedeutet: der Fels (griech. - latein.)

Ordensgründer

* um 1182 in Carcassonne (?) in Frankreich oder in Barcelona in Spanien

† 25. Dezember 1256

oder 13./14. Mai 1249 (?) in Barcelona in Spanien



Petrus stammte der Überlieferung gemäß aus einem Rittergeschlecht, schloss sich mit 15 Jahren dem Kreuzzug gegen die Albingenser an, lebte dann am Hof von König Jakob I. von Aragón in Barcelona und war tätig beim Loskauf christlicher Gefangener und Sklaven aus den Händen der Muslimen, die damals noch weite Teile von Spanien beherrschten. Eine Erscheinung der Maria betrachtete er als Aufforderung zur Gründung seines Ordens: er rief zusammen mit Raimund von Peñafort 1218 in Barcelona die Kongregation der Seligen Jungfrau Maria vom Loskauf der Gefangenen, den Mercedarierorden, nach seinem Gründer auch Nolasker-Orden genannt, ins Leben. Er sammelte gleichgesinnte Freunde um sich, die ihren Besitz veräußerten und begannen, ein gemeinsames Leben nach den Regeln der Mönche in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu gestalten. Hinzu kam dann ein viertes Gelübde: sich notfalls selbst als Geisel zur Verfügung zu stellen, um in ihrem Glauben gefährdete Gefangene zu befreien. Vorbild der Laienbrüder - Kleriker kamen erst später hinzu -, waren die Ritterorden, aber die Mercedarier verzichteten auf Gewalt, trugen keine Schwerter und wurden deshalb von den Muslimen im Königreich Granada und in Nordafrika als Makler akzeptiert. 1235 wurde dieser Orden von Papst Gregor IX anerkannt, die Bestätigung war adressiert an den Magister und die Brüder des Hauses der heiligen Eulalia in Barcelona; damals hatte der Orden schon Besitztümer in Barcelona, Gerona und Palma di Mallorca.



Nachdem Petrus im August 1237 auf dem Hügel von El Puig - heute El Puig de Santa Maria - nahe Valencia eine verdeckte Marienstatue entdeckte, gründete er hier 1238 ein weiteres Kloster; Niederlassungen des Ordens folgten noch im selben Jahr in Castellón de Ampurias sowie 1239 in Tortosa. Petrus sorgte für die finanzielle und personelle Ausstattung und leitete diesen Orden bis 1249. Mehrere hundert Christen verdankten ihm ihre Freiheit, die er der Überlieferung gemäß auch unter Einsatz seines eigenen Lebens bewirkte. Er selbst war mystisch begabt; außer vielen Marienerscheinungen wird auch eine Erscheinung des gekreuzigten Petrus berichtet.

Die Lebensdaten über Petrus sind ungenau, die Aufzeichnungen begannen erst im 15. Jahrhundert.

Kanonisation: Petrus wurde 1628 heiliggesprochen.

Patron der Gefangenen