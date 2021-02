GOTTES GENERAL. Filmtv am 2. Februar, 2016. Ein paar Jahre nach der Revolution befindet sich Mexiko im Jahr 1926 im Bürgerkrieg. Die Regierung von Präsident Calles hat es auf die Gläubigen im Land … More

GOTTES GENERAL.Filmtv am 2. Februar, 2016. Ein paar Jahre nach der Revolution befindet sich Mexiko im Jahr 1926 im Bürgerkrieg. Die Regierung von Präsident Calles hat es auf die Gläubigen im Land abgesehen und versucht mit aller Gewalt gegen sie vorzugehen. Es kommt zu Verhaftungen, Ermordungen und Deportationen von Amtsträgern der Kirche. Aus diesem Zustand heraus entsteht der bewaffnete Widerstand. Er nennet sich Cristeros und will Mexiko von diesem Regime befreien. Trotz einiger Erfolge sind ihre Truppen unkoordiniert und schwach gegen die bestens ausgestattete Armee. Abhilfe soll da der berühmte General Gorostietas schaffen. Er ist für seine Kühnheit in der Planung und Ausführung von militärischen Operationen bekannt und soll aus Priestern und Bauern eine standhafte Truppe machen, die es mit den Gegnern aufnehmen kann. Schließlich mündet der Kampf um Mexiko für die Cristeros in einer entscheidenden Schlacht...