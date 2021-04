Hl. Wilhelm von Windberg - Gedenktag: am 20. April. Einsiedler, Mystiker † 20. April 1145 in Windberg bei Straubing in Bayern Nach langer Wanderschaft als Pilger lebte Wilhelm in Windberg als Einsied… More





www.heiligenlexikon.de Hl. Wilhelm von Windberg - Gedenktag: am 20. April.† 20. April 1145 in Windberg bei Straubing in BayernNach langer Wanderschaft als Pilger lebte Wilhelm in Windberg als Einsiedler, hoch geachtet auch vom Grafen von Bogen. Wilhelm hatte die Gabe der Weissagung und heilte Kranke, auch den Grafen, der eine Kapelle und das Gebäude des späteren Prämonstratenserklosters Windberg erbauen ließ.