STA MAGDALENA PAZZI (25 de mayo)

El Evangelio de Hoy Miércoles 25 de Mayo 2011

Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

Hechos 15, 1-6

En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y

se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban

conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un

altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; al fin se

decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para

tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad

cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y

Samaría, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los

llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron

recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros,

y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero

algunos de los fariseos convertidos intervinieron, diciendo: "Hay que

circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés".

Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el

asunto.

+ Meditatio

En algunos pasajes vemos lo importante que es la Jerarquía de la

Iglesia para que el Espíritu pueda construirla. En nuestra lectura

hemos visto cómo ha surgido una diferencia en la comunidad: los

paganos convertidos ¿se deben circuncidar? ¿Quién ha de decidir esto?

¿Qué grupo es el que tiene la razón? Movidos por el Espíritu, deciden

no tomar esta decisión por su cuenta sino CONSULTARLA con la Jerarquía

de la Iglesia. Hoy en día las decisiones difíciles en materia de fe y

costumbres continúan siendo puestas en claro por los obispos,

sucesores de los Apóstoles. La obediencia a la Jerarquía de la Iglesia

es la garantía de la unidad. Es posible que "nuestra opinión" sea

contraria, pero ni aun teniendo una revelación privada podemos ir

contra el magisterio de la Iglesia. Si verdaderamente queremos hacer

la voluntad de Dios y no vernos envueltos en las mentiras del demonio

que se viste de luz, debemos confiar en que el poder de discernir lo

dejó el Señor en la Jerarquía Eclesiástica (a pesar de ser como

nosotros, hombres pecadores y débiles).

+ Oratio

Gracias, Señor, por el don tu Iglesia, gracias porque sé que tú

prometiste estar con ella hasta la consumación de los tiempos, y estoy

convencido de que nunca dejarías caer por tierra ni una de tus

palabras. Dame la capacidad de escucharte también a través de la

instrucción de ella; que verdaderamente encuentre la dirección para

los diferentes aspectos de mi vida y de mis allegados.

+ Operatio

Hoy meditaré en los 5 Mandamientos de la Iglesia y evaluaré qué tanto

los conozco y aplico.

El Evangelio de hoy

Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy la verdadera vid

y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo

arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho.

Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar

fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si

no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que

permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada

pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al

sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que

quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den

mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos".

+ Reflexión

En nuestro mundo tecnificado y autosuficiente, en donde las

computadoras y la ciencia moderna a veces nos hacen creer que somos

autosuficientes, las palabras del evangelio de hoy nos recuerdan una

de las verdades que JAMÁS debemos de olvidar: "Sin Jesús, no podemos

hacer nada". Todo intento de progreso al margen de Dios siempre

termina en retroceso, en esterilidad, en desgaste inútil. Jesús es

nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestra sabiduría, nuestro poder.

En él todo es posible. Por la acción del Espíritu Santo, circula en

nosotros la corriente vital del amor, constructor y vivificador del

mundo. En la medida en que nuestra vida se une e identifica más con

Jesús, nuestros frutos son los frutos de nuestro tronco, de nuestra

vida, y por ello es fácil reconocer quién está unido a esta "Vid",

pues los frutos lo descubren.

San Pablo en su carta a los Gálatas dice que, la paciencia, la

tolerancia, la alegría, la profunda paz interior son los frutos del

amor de Dios que circula en nosotros. Valdría pues la pena revisar si

los frutos de nuestra vida dan testimonio de nuestra "permanencia" en

Cristo.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro