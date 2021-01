Saint Jaime Hilario Barbal - le 18 janvier.

Il écrivit alors à ses proches

« Le vendredi 15, j'ai été condamné à mort. Ne pleurez pas, restez calmes parce que je ne me souviens pas d'avoir fait du mal à qui que se soit, et il me semble n'avoir aucun ennemi » , et encore : « J'ai été condamné par un tribunal populaire : n'ayez pas honte de moi et ne pleurez pas ; je n'ai rien fait de mal. Priez pour moi et je prierai pour vous. Au revoir … More

Il écrivit alors à ses proches

« Le vendredi 15, j'ai été condamné à mort. Ne pleurez pas, restez calmes parce que je ne me souviens pas d'avoir fait du mal à qui que se soit, et il me semble n'avoir aucun ennemi » , et encore : « J'ai été condamné par un tribunal populaire : n'ayez pas honte de moi et ne pleurez pas ; je n'ai rien fait de mal. Priez pour moi et je prierai pour vous. Au revoir au Ciel » .



Saint Jaime Hilario, priez pour nous.