La Provence vue par les peintres Jean Mineraud – Les dessous du visible : « Loubon, Guigou, Monet, Van Gogh, Cézanne ou encore Matisse, la lumière intense de la Provence a beaucoup attiré les peintre… More

La Provence vue par les peintres



Jean Mineraud – Les dessous du visible :

« Loubon, Guigou, Monet, Van Gogh, Cézanne ou encore Matisse, la lumière intense de la Provence a beaucoup attiré les peintres.



Provence is a geographical region and historical province of southeastern France, which extends from the left bank of the lower Rhône to the west to the Italian border to the east, and is bordered by the Mediterranean Sea to the south. It largely corresponds with the modern administrative region of Provence-Alpes-Côte d'Azur and includes the departments of Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, as well as parts of Alpes-Maritimes and Vaucluse. The largest city of the region is Marseille ».