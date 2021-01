Traditionelles Eisbaden zu Epiphanias.Ruptly am 6. Januar 2017. Die Ostkirche feiert seit der Einführung von Weihnachten am 25. Dezember im Kirchenjahr mit Epiphanias nur mehr die „ Taufe Jesu “, bei den Slawen verbunden mit einer Segnung des Wassers („ große Wasserweihe “), dabei oft mit einer Prozession zu einem Gewässer. Da ein Teil der Orthodoxie , v. A. in Russland und Serbien liturgisch am julianischen Kalender festhält, wird Weihnachten in den betroffenen Ländern derzeit am 7. Januar und Epiphanie erst am 19. Januar begangen.