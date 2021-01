More

Jueves de la primera semana del tiempo ordinario



Primer Libro de Samuel 4,1-11.

Salmo 44(43),10-11.14-15.24-25.

Evangelio según San Marcos 1,40-45.

la palabra de Samuel llegó a todo Israel. En aquellos días, los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate, y acamparon en Eben Ezer, mientras los filisteos acampaban en Afec.Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel, y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos, y unos cuatro mil hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto.Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: "¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo el Arca de la Alianza del Señor: que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos".El pueblo envió unos hombres a Silo, y trajeron de allí el Arca de la Alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofní y Pinjás, los dos hijos de Elí, acompañaban el Arca.Cuando el Arca de la Alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra.Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: "¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos?". Al saber que el Arca del Señor había llegado al campamento,los filisteos sintieron temor, porque decían: "Un dios ha llegado al campamento". Y exclamaron: "¡Ay de nosotros, porque nada de esto había sucedido antes!¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este dios poderoso? Este es el dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto.¡Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes! ¡Sean hombres y luchen!"Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue muy grande, y cayeron entre los israelitas treinta mil hombres de a pie.El Arca del Señor fue capturada, y murieron Jofní y Pinjás, los dos hijos de Elí.ero ahora nos rechazaste y humillaste:dejaste de salir con nuestro ejército,nos hiciste retroceder ante el enemigoy nuestros adversarios nos saquearon.Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos,a la risa y al escarnio de los que nos rodean;hiciste proverbial nuestra desgraciay los pueblos nos hacen gestos de sarcasmo.¡Despierta, Señor! ¿Por qué duermes?¡Levántate, no nos rechaces para siempre!¿Por qué ocultas tu rostroy te olvidas de nuestra desgracia y opresión?e acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: "Si quieres, puedes purificarme".Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: "Lo quiero, queda purificado".En seguida la lepra desapareció y quedó purificado.Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente:"No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio".Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes.Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Juan de la Cruz