San Alvaro de Córdoba - el 19 de febrero.

Lunes de la primera semana de Cuaresma



Libro del Levítico 19,1-2.11-18.

Salmo 19(18),8.9.10.15.

Evangelio según San Mateo 25,31-46.

l Señor dijo a Moisés:Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel: Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.Ustedes no robarán, no mentirán ni se engañarán unos a otros.No jurarán en falso por mi Nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor.No oprimirás a tu prójimo ni lo despojarás; y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero.No insultarás a un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor.No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre ni te mostrarás complaciente con el rico: juzgarás a tu prójimo con justicia.No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el señor.No odiarás a tu hermano en tu corazón: deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él.No serás vengativo con tus compatriotas ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.a ley del Señor es perfecta,reconforta el alma;el testimonio del Señor es verdadero,da sabiduría al simple.Los preceptos del Señor son rectos,alegran el corazón;los mandamientos del Señor son claros,iluminan los ojos.La palabra del Señor es pura,permanece para siempre;los juicios del Señor son la verdad,enteramente justos.¡Ojalá sean de tu agradolas palabras de mi boca,y lleguen hasta ti mis pensamientos,Señor, mi Roca y mi redentor!esús dijo a sus discípulos:"Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso.Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos,y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda.Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: 'Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo,porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron;desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver'.Los justos le responderán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber?¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?'.Y el Rey les responderá: 'Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo'.Luego dirá a los de su izquierda: 'Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles,porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber;estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron'.Estos, a su vez, le preguntarán: 'Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?'.Y él les responderá: 'Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo'.Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna".Extraído de la Biblia: Libro del Pueblo de Dios.: San Cesáreo de Arlés