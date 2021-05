More

Mayo Mes de MaríaDía 13 “No tengas miedo. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que.Inmaculado Corazon de MariaDIA 13“No tengas miedo. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.”El 13 de Mayo de 1917, en la Cova da Iria, Fátima, en Portugal, tres pequeños pastorcitos llamados: Lucia Dos santos, Jacinta y Francisco Marto, estaban pastoreando en las colinas, cuando sobre un pequeño roble, surge una luminosidad después de un relámpago, y una figura de una Señora vestida de blanco, más brillante que el sol, reluciendo más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos de sol más ardientes.Las apariciones de la Virgen fueron 6 en total, durante 6 meses consecutivos, y tuvo lugar desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre de 1917, estos son los 10 principales mensajes revelados por la Santisima Virgen de Fátima:“Quieren ofrecer a Dios el soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?”(13 de Mayo, 1917)“Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y hacerme amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrace esta devoción prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mi para adornar su Trono.”(13 de junio de 1917)“No Tengas Miedo. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios.”(13 de junio de 1917)“Cuando recen el rosario, digan después de cada misterio: “Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las mas necesitadas de tu misericordia”(13 de junio de 1917)“¡Hagan sacrificios por los pecadores y digan muchas veces, y especialmente cuando hagan un sacrificio: «Oh, Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María!»”(13 de Julio de 1917)“Han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo les digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI (Decimo primero) comenzara otra peor”.(13 de julio de 1917)“Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les dará de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados.Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia: los buenos serán martirizados; el Santo Padre tendrá que sufrir mucho; varias naciones serán aniquiladas. Pero Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará.(13 de julio de 1917)“Oren, oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Son muchas almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas”(19 de agosto de 1917)“Continúen rezando el santo rosario para alcanzar el fin de la guerra. En Octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen y San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo”.(13 de Septiembre de 1917)“Quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. ¡No ofendan más a Nuestro Señor, que está ya muy ofendido!”(13 de octubre de 1917)PRÁCTICA DE AMOR A MARÍA1. Hacer una fervorosa comunión espiritual, pidiendo a Jesús, por la intercesión de María, que nos conceda un intenso amor a Dios.2. Abstenerse, por amor a María, de toda palabra de murmuración o de crítica.3. Rezar el Santo Rosario con un corazón contrito y humilladoJACULATORIA:Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Os adoro profundamente y ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios de la Tierra, en reparación por los ultrajes, blasfemias, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los Méritos Infinitos de Su Sagrado Corazón, y por la Intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores.Amén.