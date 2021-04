hl. Magdalena Gabriela von Canossa - Gedenktag: am 10. April. Ordensgründerin * 2. Mai 1774 in Verona in Italien † 10. April 1835 daselbst Magdalena wurde schon als Kind Vollwaise, trat in ein Karme… More

hl. Magdalena Gabriela von Canossa - Gedenktag: am 10. April.



Ordensgründerin



* 2. Mai 1774 in Verona in Italien

† 10. April 1835 daselbst



Magdalena wurde schon als Kind Vollwaise, trat in ein Karmelitinnenkloster ein und kümmerte sich um verwahrloste Kinder ihrer Heimatstadt. 1808 richtete sie ein Haus ein, in dem alleinstehende Kinder Aufnahme fanden oder unterrichtet wurden. Aus dieser Einrichtung ging die Kongregation der "Canossianerinnen", der "Töchter von der Liebe" hervor. Kaiser Franz I. von Österreich unterstützte ihre Arbeit und übergab ihr einige alte Klöster.



Papst Leo XII. bestätigte den Orden 1828. Niederlassungen gibt es heute auch in China, Indien und England.