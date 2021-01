sel. Anna Katharina Emmerick: ANZEIGE DER GEBURT CHRITI BEI DEN HEILIGEN DREI KÖNIGEN. Ich sah zur Geburtsstunde des Jesuskindes eine wunderbare Erscheinung, welche die heiligen drei Könige … More

sel. Anna Katharina Emmerick: ANZEIGE DER GEBURT CHRITI BEI DEN HEILIGEN DREI KÖNIGEN.



Ich sah zur Geburtsstunde des Jesuskindes eine wunderbare Erscheinung, welche die heiligen drei Könige sahen. Sie waren Sterndiener und hatten einen pyramidalischen gestuften Turm, teils von Holzwerk, auf einem Berge, wo sich immer einer von ihnen mit mehreren Priestern aufhielt, die Sterne zu beobachten. Sie schrieben immer das Geschehene auf und meldeten es sich untereinander. In dieser Nacht glaube ich zwei der Könige auf diesem Turme gesehen zu haben. Der dritte, welcher gen Morgen des Kaspischen Meeres wohnte, war nicht bei ihnen. — Es war ein bestimmtes Gestirn, welches sie immer beobachteten, bei dessen Anblick sie mancherlei Veränderungen sahen und Gesichte am Himmel erhielten.



Heute Nacht sah ich das Bild, das sie erkannten, es war in verschiedenen Veränderungen. Es war nicht ein Stern, in welchem sie es erkannten, sondern in eine? aus mehreren Sternen zusammengestellten Figur, und es war eine Bewegung in denselben.



Sie sahen aber einen schönen Regenbogen über dem Monde, der in einem Viertel war. Auf dem Regenbogen saß eine Jungfrau. Sie hatte das linke Bein in sitzender Stellung, das rechte hing mehr gerade herunter und stand auf dem Monde. Auf der linken Seite der Jungfrau erschien auf dem Regenbogen ein Weinstock, auf der rechten ein Busch Weizenähren.



Ich sah vor der Jungfrau die Figur eines Kelches, gestaltet wie jener bei der Einsetzung des heiligen Sakramentes, erscheinen oder aufsteigen oder heller aus ihrem Glänze hervortreten. — Aus diesem Kelche hervorsteigend sah ich ein Kindchen erscheinen und über dem Kindchen eine helle Scheibe, gleich einer leeren Monstranz, aus welcher Strahlen gleich Ähren ausgingen. Ich hatte den Begriff des heiligen Sakramentes dabei.



Aus der rechten Seite des aus dem Kelche emporsteigenden Kindleins wuchs ein Zweig hervor, auf welchem gleich einer Blume eine achteckige Kirche erblühte, die ein großes goldenes Tor und zwei kleine Seitentüren hatte. Die Jungfrau bewegte mit ihrer rechten Hand Kelch, Kind und Hostie vor sich auflenkend, in die Kirche, in welche ich hineinsah, und die in diesem Hineinschauen mir ganz groß erschien. Ich sah eine Erscheinung der heiligen Dreifaltigkeit hinten in der Kirche, und es stieg der Turm der Kirche über ihr auf, die sich endlich in eine ganz schimmernde Stadt ausbildete, so wie man das himmlische Jerusalem sieht.



Ich sah in diesem Bilde gar vieles auseinander hervorgehen, indem ich in diese Kirche hineinschaute, ich entsinne mich jedoch der Folge nicht mehr, auch ist mir jetzt nicht gegenwärtig, auf welche Weise die Könige unterrichtet wurden, daß das Kind in Judäa geboren sei. Der dritte, entfernter wohnende König sah dasselbe Bild zur selben Stunde in seiner Heimat.



Die Könige waren darüber in unaussprechlicher Freude, nahmen alsbald ihre Schätze und Geschenke zusammen und traten ihren Zug an. — Erst nach einigen Tagen trafen sie alle drei zusammen. — Schon in den letzten Tagen vor Christi Geburt habe ich beobachtet, wie sie in großer Tätigkeit auf ihrem Sternturm waren und allerlei Gesichte sahen.



Welche Barmherzigkeit hat Gott mit den Heiden gehabt. Weiß du wohl, woher den Königen die Prophezeiung gekommen ist? Ich will dir jetzt nur ein kurzes Endchen der Zeit erzählen, denn das Ganze ist mir im Augenblick nicht gegenwärtig. -— Schon seit 500 Jahren vor Christi Geburt lebten die Voreltern der drei Könige, aus welchen sie in reiner, ununterbrochener Linie von Vater auf Sohn abstammen. (Elias lebte wohl 800 Jahre vor Christus). — Ihre Stammeltern waren reicher und mächtiger als sie, denn sie hatten all ihr Gut mehr beisammen, und ihr Erbe war noch nicht so sehr verteilt.



Auch schon damals lebten sie nur in Zeltstädten, außer jenem Stammvater gegen Morgen des Kaspischen Meeres, dessen Stadt ich jetzt sehe; sie hat Grundlagen von Stein, und die Zeltdächer sind oben darauf gerüstet, denn sie liegt am Meere, welches oft austritt. — Es ist hier auf dem Gebirge so hoch, ich sehe ein Meer zu meiner Rechten und eines zur Linken, man sieht hinein wie in ein schwarzes Loch.



Diese Stammhäupter waren damals schon Sterndiener; aber es war da auch noch ein gar böser Gottesdienst im Brauch, sie opferten alte Männer und krüppelhafte Menschen und schlachteten auch Kinder. Das grausamste war, daß sie Kinder in weißen Kleidchen in Kessel gestellt und lebendig gesotten haben. Aber dies ward zuletzt doch alles gebessert, und Gott hat dennoch diesen blinden Heiden die Geburt des Erlösers so lange vorausgesagt.



Es lebten damals drei Töchter dieser Stammkönige zugleich, die waren in der Sternkunde erfahren und empfingen alle drei zugleich einen prophetischen Geist und sahen zu gleicher Zeit im Gesichte, es werde ein Stern aus Jakob aufgehen, und eine Jungfrau werde ohne Mann den Heiland gebären. — Sie hatten lange Mäntel an und zogen im ganzen Lande umher und predigten Besserung des Lebens und verkündeten, die Boten des Erlösers würden einst bis zu ihnen kommen und auch zu ihnen den rechten Gottesdienst bringen. Sie sagten noch vieles voraus, selbst Dinge bis auf unsere und noch fernere Zeiten.



Hierauf bauten die Väter dieser drei Jungfrauen der künftigen Gottesmutter einen Tempel gegen Mittag des Meeres, wo sich ihre drei Länder berührten, und opferten ihr teils auf jene grausame Weise, wie ich vorher gesagt habe. — Die Weissagung der drei Jungfrauen enthielt aber etwas Bestimmtes von einem Sternbild und verschiedenen Veränderungen in demselben, und so begannen sie von damals an die Beobachtung dieses Sternbildes auf einem Hügel bei jenem Tempel der künftigen Mutter Gottes und bemerkten alles und machten nach ihren Beobachtungen fortgesetzt verschiedene Veränderungen an und in ihren Tempeln, in Dienst und Zierde. — Das Zeltdach des Tempels wechselten sie bald mit blauer, bald mit roter, bald mit gelber oder anderer Farbe. — Ihren wöchentlichen Feiertag, was mir merkwürdig war, verlegten sie nun auf den Sabbat. Früher war es der Donnerstag, ich weiß auch noch seinen Namen —; hier stammelte sie etwas, was wie Tanna oder Tanada klang, aber nicht deutlich zu vernehmen war.