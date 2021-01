12 Gennaio - Sant'Arcadio. Televallassina. S. Arcadio di Cesarea, martire in Mauritania († ca. 304) M artirologio R omano : A Cesarea, in Mauritania, ricordo di S. Arcadio , martire , che, latitante… More

12 Gennaio - Sant'Arcadio.



Televallassina. S. Arcadio di Cesarea, martire in Mauritania († ca. 304)

M artirologio R omano : A Cesarea, in Mauritania, ricordo di S. Arcadio , martire , che, latitante al tempo della persecuzione, dato che un parente era stato catturato al suo posto, si consegnò spontaneamente al magistrato e rifiutò di sacrificare agli dei; perciò completò il martirio dopo aver sopportato con pazienza tremendi supplizi.