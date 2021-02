Febrero 17. Beato Lucas Beludi. florycanto fecha: 17 de febrero n.: c. 1200 - †: 1286 - país: Italia canonización: Conf. Culto: Pío XI 18 may 1927 hagiografía: «Franciscanos para cada día» Fr. G.… More





florycanto fecha: 17 de febrero



n.: c. 1200 - †: 1286 - país: Italia

canonización: Conf. Culto: Pío XI 18 may 1927

hagiografía: «Franciscanos para cada día» Fr. G. Ferrini O.F.M.



Elogio: En Padua, en la región de Venecia, beato Lucas Belludi, presbítero de la Orden de los Menores, discípulo y compañero de san Antonio.



Patronazgos: invocado para el éxito en los estudios y exámenes



Lucas Belludi nació en Padua, hacia 1195. En el verano de 1220 san Francisco, de regreso del Oriente, atravesó el Véneto y se detuvo en Padua, y junto a la iglesita de Santa María de Arcella, hizo construir un pequeño convento para algunos de sus seguidores. En la Arcella dio el hábito de las damas pobres de Santa Clara a Elena Enselmini y el hábito de los Hermanos Menores a un joven sacerdote, Lucas Belludi.



Allí vivió Lucas siete años dedicado a la mortificación y al apostolado. En este tiempo escribió sus Sermones, que se conservan en preciosos códices. En 1227 se encuentra con



Acontecimientos alegres llenan la vida de Fray Lucas. Su santo maestro fue canonizado a sólo 11 meses de la muerte por el Papa Gregorio IX, y en Padua se daba comienzo a la gran basílica, que a través de los siglos cantaría las glorias del taumaturgo. Para la glorificación del maestro tuvo el discípulo una parte importante.



Ezzelino II de Romano, verdugo y tirano, a quien Dante condenó en medio de los violentos sumergidos en su propia sangre, continuaba produciendo víctimas inocentes. Fray Lucas, ardiente como su Maestro, se presentó en Ansedisio y le reprochó las injusticias y delitos cometidos. Ezzelino ordenó: «Fray Lucas sea perdonado, pero su familia sea condenada al destierro». Y así se hizo.



Fray Lucas Belludi se durmió santamente en el sueño de los justos hacia 1285. Tenía unos 90 años, de los cuales había pasado 65 al servicio de Dios y de los hermanos, con un admirable espíritu de dedicación. Aprobó su culto SS. Pío XI el 18 de mayo de 1927.



El beato es invocado para el buen éxito en los estudios y exámenes, he aquí una oración dedicada a ese tema (traducida de Santi e beati ):







escucha la oración que te dirigimos desde lo profundo del corazón,



y por los méritos y la poderosa intercesión de tu fidelísimo siervo,



el beato Lucas Belludi -al cual concediste



el precioso talento de una inteligencia abierta



y de aquella sublime sabiduría que lo hizo digno compañero



del primer Doctor de la Orden Franciscana: S. Antonio de Padua-,



ilumina nuestra mente y robustece nuestra voluntad,



para que podamos felizmente alcanzar el fin de nuestros estudios.



Te prometemos, Señor, imitar la fidelidad con la que tu siervo,



el beato Lucas Belludi, correspondió a tus gracias.



Concédenos, Señor, comportarnos de modo ejemplar



en todas las circunstancias de la vida,



y ejercitar los deberes a los que seamos llamados



con integridad de conciencia,



comprometiendo nuestras mejores energías



en la defensa de la verdad y la justicia que tú has proclamado



como base de todo orden moral, civil, religioso y social.



Amen.



