Santa Raquel, esposa de Jacob - el 15 de enero.diócesistv Etimológicamente significa “ oveja”. Viene de la lengua hebrea.Era una de las hijas más bellas de Labán.Justamente fue en el tiempo en que trabajaba Jacob para este señor, cuando se enamoró de ella.Gracias al amor que sentía por ella, aguantó siete años de duro trabajo en casa de Labán.Pero Labán le dijo que si quería casarse con Raquel, tenía que estar siete años más y, además, unirse primero con Lía.Durante muchos años, Raquel no pudo tener hijos. Pero como confiaba plenamente en la Providencia divina, Dios le dio a José.Cuando Jacob partió para su casa, Raquel robó secretamente los amuletos paternos.Pasados unos más, Raquel dio a luz a su segundo hijo Benjamín.Al leer la Biblia, en el libro del Génesis 29 y 30, llegamos a conocer a esta mujer.Esta última “1...tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos o si no, me muero. 2.Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? 3. Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a ella. 4. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob se llegó a ella. 4. Y concibió Bilha, y dio un hijo a Jacob. 6. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan.En otras palabras, Raquel tomó como suyo el hijo que su sirvienta tuvo con Jacob. “Dar a luz sobre las rodillas” puede entenderse como la adopción de este recién nacido, aunque no es ésta la única interpretación posible.Para nuestro propósito, Dan es el primer hijo de la segunda esposa de Jacob.La elegía de David ha quedado grabada en la tradición judía y se sigue enseñando como siempre:"En realidad, el primer hijo que Raquel misma dio a luz fue José".Un autor del primer siglo dijo estas palabras:" El amor interesado fenece, cuando el interés ya no existe. Mas el amor desinteresado perdura hasta la eternidad. El amor de Amnon por Tamar (II Samuel, 13) es el prototipo del amor interesado, mientras que el amor de David y Jonatán lo es del mismo amor desinteresado".Comentarios al P. Felipe Santos: fsantossdb@hotmail.com