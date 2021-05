SAN JOSÉ OBRERO 1 DE MAYO.

Santos del día 1 de mayo

Abel Della Costa

bíblico

Abel Della Costa

pre-congregación

pre-congregación

hagiografía:

Santi e Beati

pre-congregación

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

pre-congregación

culto local

hagiografía:

Catholic Encyclopedia

patronazgo:

protector contra la peste, la malaria y las fracturas.

pre-congregación

hagiografía:

Santi e Beati

patronazgo:

patrono de Reims, de los que trabajan con telas, merceros y farmacéuticos; protector contra la erupción, la enfermedad de tiroides, el bocio y la escrófula.

culto local

hagiografía:

Santi e Beati

pre-congregación

hagiografía:

Santi e Beati

Conf. Culto: Pío X 9 dic 1903

culto local

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

culto local

B: Pío VI mar 1792

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Conf. Culto: Pío X 13 feb 1908

hagiografía:

«Franciscanos para cada día» Fr. G. Ferrini O.F.M.

Conf. Culto: Pío X 23 feb 1910

hagiografía:

«Franciscanos para cada día» Fr. G. Ferrini O.F.M.

Conf. Culto: Clemente XI 11 sep 1702 - C: Benedicto XIII 27 dic 1726

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

Conf. Culto: Pío IX 11 may 1854

hagiografía:

«Franciscanos para cada día» Fr. G. Ferrini O.F.M.

B: Clemente X 1 may 1672 - C: Clemente XI 22 may 1712

hagiografía:

«Vidas de los santos de A. Butler», Herbert Thurston, SI

B: León XIII 27 may 1900 - C: Juan Pablo II 19 jun 1988

hagiografía:

«Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003

B: León XIII 27 may 1900 - C: Juan Pablo II 19 jun 1988

hagiografía:

«Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003

B: Juan Pablo II 4 oct 1981 - C: Juan Pablo II 1 nov 1989

hagiografía:

Vaticano

B: Juan Pablo II 27 jun 2001

hagiografía:

«Año Cristiano» - AAVV, BAC, 2003

San José Obrero, el carpintero de Nazaret, que con su laboriosidad proveyó la subsistencia de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Por esta razón, en el día de hoy, en que se celebra la fiesta del trabajo en muchas partes del mundo, todos los obreros cristianos honran a san José como modelo y patrono suyo.c. s. V a.C.Conmemoración de san Jeremías, profeta, que vivió en tiempo de Joaquim y Sedecías, reyes de Judá. Profetizó la ruina de la Ciudad Santa, así como la deportación del pueblo, y sufrió muchas persecuciones a causa de ello, por lo que es considerado por la Iglesia como figura del Cristo sufriente. Predijo, además, que la nueva y eterna Alianza alcanzaría su plenitud en el mismo Cristo Jesús; más aún, que, por medio de Él, Dios Padre todopoderoso escribiría su Ley en el corazón de los hijos de Israel, a fin de que Él mismo fuese su Dios y ellos fuesen su pueblo.Francia -s. inc.En la región de Viviers, en la Galia, san Andéolo, mártir.21 de mayoEspaña -s. III/IVTesifonte, Esicio, Indalecio, Segundo, Eufrasio, CecilioEn Hispania meridional, conmemoración de san Torcuato, obispo de Acci (Guadix), y de otros seis obispos, que se establecieron en distintas ciudades: Tesifonte, obispo de Bergium (Berja); Esicio, obispo de Carcer (Carcesa); Indalecio, obispo de Urci (Almería); Segundo, obispo de Ábula (Abla); Eufrasio, obispo de Iliturgi (Andújar), y Cecilio, obispo de Illiberis (Elvira).Francia -344 -418AmatreEn Auxerre, de la Galia, san Amador, obispo, que trabajó con empeño por extirpar de su ciudad las supersticiones de los paganos e instituyó el culto de los santos mártires.Francia -c. 440Oriencio, Orienzo, OrensEn Auch, población de Aquitania, san Orencio, obispo, que se esforzó en erradicar de su ciudad las costumbres paganas y en procurar la paz entre los romanos y el rey visigodo de Tolosa.Francia -c. 410 -c. 500Briach, Brieg, Brigomalos, Brioc, Brioch, Briock, Briocus, Briomaglus, Bru, BryanEn Bretaña Menor, san Brieuc, obispo y abad, natural de Cambria, que fundó un monasterio en la costa armórica de Bretaña, posteriormente elevado a la dignidad de sede episcopal.Suiza -c. 474 -524SigmundoEn Saint-Maurice-en Valais, lugar de Recia, sepultura de san Segismundo, rey de los burgundios, el cual, convertido de la herejía arriana a la fe católica, instituyó en este lugar una comunidad de monjes que debía entonar sin interrupción la salmodia ante los sepulcros de los mártires, expiando con penitencia, lágrimas y ayunos los delitos cometidos, y encontró la muerte en la región de Orleans, donde fue arrojado a un pozo por sus enemigos.Francia -c. 558Marcouf, MarcoulEn una isla de Bretaña Menor, san Marculfo, ermitaño, y luego monje y abad del monasterio de Nanteuil.Reino Unido (UK) -fin s. VIEn Llanelwy, en Cambria, san Asaf, abad y obispo de la sede que después llevó su nombre.Francia -604En Gap, en la región de Provenza, en Francia, san Arigio, obispo, que se distinguió por su paciencia en las adversidades, por su celo en enfrentarse a los simoníacos y por su caridad para con los monjes que habían sido enviados desde Roma para evangelizar Inglaterra.Francia -c. 850 -893AudardEn la región de Montauban, en la Galia Narbonense, muerte de san Teodardo, obispo de Narbona, que restauró la iglesia catedral de esta sede, sobresalió por su diligente magisterio y, finalmente, minado por la enfermedad, murió en un monasterio, rindiendo su alma a Dios.Italia -c. 1170HildebrandoEn Fossombrone, del Piceno, en Italia, beato Aldebrando, obispo, insigne por su austeridad de vida y por su espíritu apostólico.2 de mayoPortugal -1184 -1257MatildeEn Arouca, en Portugal, beata Mafalda, virgen, hija del rey Sancho I, que después de quedar libre de un contrato matrimonial previamente acordado, se hizo monja e introdujo en su monasterio la reforma cisterciense.11 de mayoItalia -c. 1320Ubaldo, GualdoEn Montaione, lugar de Toscana, beato Vivaldo (o Ubaldo) de San Geminiano, ermitaño de la Tercera Orden Regular de San Francisco, insigne por su vida de austeridad, de paciencia y de caridad en el cuidado de los enfermos.Croacia -c. 1349En Castello di Valle d'Istria, en Istria, beato Julián Cesarello, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, cuya vida fue un continuo peregrinar por aldeas y plazas, sembrando la palabra de Dios y esforzándose en aplacar los enfrentamientos entre las facciones ciudadanas.Italia -c. 1265 -1345PellegrinoEn Forlí, en la Emilia, san Peregrino Laziosi, religioso de la Orden de los Siervos de María, que desde su dedicación a la Madre de Dios se distinguió por su amor a Jesucristo y por su solicitud para con los pobres.14 de mayoFrancia -1355Petronila de TroyesEn Moncel, en la región de Beauvais, en Francia, beata Petronila, virgen, primera abadesa del monasterio de las Clarisas de aquel lugar.5 de mayoItalia -1504 -1572Antonio GhislieriEn Roma, muerte del papa san Pío V, cuya memoria se celebra el día treinta de abril.Vietnam -1822 -1851En la aldea de Son-Tay, en Tonkín, san Agustín Schoeffler, presbítero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir, el cual, encarcelado después de haber ejercido durante tres años su ministerio, por orden del emperador Tu Duc fue finalmente decapitado en un paraje denominado Cinco Yugadas, y obtuvo así la gracia del martirio que cada día había pedido a Dios.Vietnam -1824 -1852Cerca de la ciudad de Nam Dinh, también en Tonkín, san Juan Luis Bonnard, presbítero de la misma Sociedad de Misiones Extrajeras de París, que, condenado a muerte por haber bautizado a veinticinco niños, alcanzó la corona del martirio al ser decapitado.Italia -1897 -1930En Milán, en Italia, san Ricardo (Herminio Felipe) Pampuri, que, después de haber ejercido generosamente en el mundo su profesión de médico, ingresó en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, y al cabo de casi dos años descansó piadosamente en el Señor.Rusia -1869 -1951KlymentijEn la ciudad de Wladimir, en Rusia, beato Clemente Septyckyj, presbítero y mártir, superior del monasterio de Monjes Estuditas de Univ, que durante un régimen hostil a Dios perseveró en la fe, y mereció su morada en el santuario del cielo.