Ste Rolande - le 13 mai.

Septième dimanche de Pâques



Livre des Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26.

Psaume 103(102),1-2.11-12.19-20ab.

Première lettre de saint Jean 4,11-16.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17,11b-19.

n ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara :« Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus :ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère.Il est écrit au livre des Psaumes :Qu’un autre prenne sa charge.Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous,depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. »On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias.Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisipour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. »On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.énis le Seigneur, ô mon âme,bénis son nom très saint, tout mon être !Bénis le Seigneur, ô mon âme,n'oublie aucun de ses bienfaits !Comme le ciel domine la terre,fort est son amour pour qui le craint ;Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,il met loin de nous nos péchés.Le Seigneur a son trône dans les cieux :sa royauté s'étend sur l'univers.Messagers du Seigneur, bénissez-le,invincibles porteurs de ses ordres !ien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit.Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.n ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde.Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »