4 février Sainte Jeanne de France Historique La vie cahotée de Jeanne de France déroulée, presque entière, en l'apparat …

4 février Sainte Jeanne de France

Les Annonciades filles de Marie et Ste Jeanne de France.dedans-dehors.comHistoriqueLa vie cahotée de Jeanne de France déroulée, presque entière, en l'apparat des cours - trente-six ans dans le monde, et quatre ou cinq dans une demi-clôture - semblerait n'appartenir qu'à l'histoire ; mais ses souffrances ajoutent à son intérêt et à sa grandeur.Le XV° siècle, où elle vécut, élégant et tumultueux, moins religieux et moins artiste que le moyen âge, et mois littéraire aussi que la période suivante de Marot, de Ronsard et de la Pléiade, de Montaigne, Rabelais et saint François de Sales, marqua son style, mais agit peu sur son tempérament.Divers personnages ont, au contraire, tracé et commandé sa route. Son père, le premier, le roi Louis XI. Il se débarrassa de son éducation, n'essaya point d'amoindrir ses infirmités, la frustra de toute tendresse, et, par une décision tyrannique, suscita ses malheurs. Quels blâmes, ou quelles louanges, lui prodiguent les historiens, selon qu'ils considèrent les procédés, retors et cruels, de l'homme “”, ou les insignes services du roi. Mais c'est méprise et injustice d'isoler ses défauts, qui l'aidèrent en des passes difficiles.Avant de régner, fils indocile et dauphin impatient, il avait participé à la, et lutté, quinze années, contre son père, qui compromettait les intérêts de la nation. À peine sur le trône, son bras rapace lui vaut le surnom d'. Il tisse sa toile et survient, terrifiant, prompt à déjouer une perfidie, attiser des émeutes chez ses vassaux, asséner sa vengeance. Son regard d'acier, fouilleur et coupant, pénètre partout ; jour et nuit, avec ses gens de main, Tristan l'Hermite et Olivier le Daim, il est aux aguets, aux écoutes du royaume.La légende et la littérature, en France et en Angleterre, l'ont dépeint extravagant et sordide, le front enfoncé dans un feutre surchargé de médailles, vieillard lugubre et couard à l'abri des hautes murailles de Plessis-lez-Tours, harcelé de remords, et confit en scrupules qui suscitaient le rire ou le scandale. N'a-t-on pas dit qu'il voulait moins servir Dieu que s'en servir ; que chaque dalle de ses châteaux était la pierre funéraire d'une victime ; et que les chênes de ses forêts portaient moins de glands que de pendus ? La Fontaine, en l'apercevant, dans l'église de Cléry, à genoux sur son tombeau, lui lancera cette raillerie : “Louis XI, fut au contraire, un homme vigoureux, un chasseur quotidien, si brave qu'à la bataille de Montlhéry - ce combat “” - il releva son heaume, au milieu d'innombrables morts, pour indiquer sa présence. Cultivé et perspicace, spirituel en ses boutades et réparties, capable, par “”, de s'aliéner les gens à plaisir, et de les ramener par un cordial “”, on le vit ensemble fantaisiste et tenace, amateur de lévriers qu'il costumait avec luxe, pendant qu'un long usage râpait ses habits, mais toujours sage “”, toujours “”.La France lui dut le rétablissement de son unité, à l'encontre des grands féodaux de Bourgogne et de Bretagne, de Berry et d'Anjou, de Bourbon et de Lorraine. Au déclin de sa vie, dans ses instructions au Dauphin, il pourra se rendre ce témoignage : “” Or, ce prince, l'un de nos grands rois, va faire de sa fille cadette le jouet et la victime de ses terribles mains.Nous voici, en avril 1464, à Nogent-le-Roi, petite ville agréablement située sur la bords de l'Eure, entre Dreux et Chartres. Louis XI et la reine sont arrivés au château, forteresse du X° siècle, qui domine les maisons d'alentour. Le Dauphin souhaité y naîtra. Nul n'en doute, car le roi a réquisitionné les oraisons des saints et des couvents, promis, en plusieurs sanctuaires, des statues d'argent, d'un poids égal à celui du garçon attendu.Pour lui et le royaume, aucune intention plus grave : depuis vingt-cinq ans marié [1] , et pour la troisième fois, il lui reste une fille de ses quatre enfants missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php . En vers colorés, Villon lui a prédit habilement “”. Foin de la poésie rétribuée ! Qu'au moins, le premier apparaisse ! La reine est “”, mais portée à la toilette et aux bijoux, et, ainsi qu'il convenait à un tel mari, insignifiante et soumise. Il épousa cette princesse savoyarde malgré Charles VII, et la rencontre passagèrement. Jamais elle ne se déplace sans sa permission, et elle n'ose pas la solliciter, même pour visiter un de ses enfants malade. Quels singuliers parents autour du berceau !Or, à l'aube du 23 avril missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php , l'espérance générale se change en déception. Encore une fille ! Par dépit et colère, Louis XI refuse de la voir missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php . Tous, y compris les saints, lui ont fait une injure personnelle. Mais la politique prévaut : cette indésirée lui servira. Trois semaines plus tard, il la fiance missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php à son cousin, Louis d'Orléans missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php , qui a deux ans à peine. Le filleul du roi deviendra son gendre. Trop d'honneurs !Louis XI n'avait pas, cependant, gardé bon souvenir du petit prince ; car celui-ci, durant la cérémonie de son baptême missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php , avait irrespectueusement mouillé la manche de son parrain, qui portait, ce jour-là, par exception, non son vieux costume de futaine grise, mais “” !Superstitieux, il demanda aussitôt à la mère :Et il n'en douta plus, quand un de ses éperons accrochant la frange du lit où elle reposait, il faillit perdre l'équilibre.Les jeunes fiancés grandissent dans leurs familles, indifférents à leur avenir :Mais tandis que Louis d'Orléans, bientôt bel adolescent et enjoué, se prépare à être aussi brillant qu'infatigable, “”, un vrai sportif de notre époque, hardi à franchir un fossé de cinq mètres, et à parcourir près de trois cents kilomètres en vingt-quatre heures, la petite Jeanne se révèle difforme et laide.Son père, qui l'a entrevue, en traversant une salle du château d'Amboise, n'a pas daigné s'arrêter. Elle lui fait honte. Il la bannit de la cour, la sépare, à cinq ans, de sa mère qu'elle ne reverra plus, et l'envoie en Berry, vers la demeure, lourde et humide, de Linières, où réside le ménage de Bourbon-Beaujeu missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php , fort digne, mais que la privation d'enfants rend mélancolique.Cette autre, orpheline de fait, dotée pauvrement et sevrée des joies enfantines, surtout de la tendresse maternelle, se montre plus réfléchie que son âge. Elle dira ensuite qu'à sept ans, durant ses longues prières dans la chapelle du château, elle eut, à plusieurs reprises, des colloques avec la Sainte Vierge, et en reçut un extraordinaire message :Mme. de Linières missel.free.fr/Sanctoral/02/04.php n'y attache nulle importance. Imaginations de petite fille ! Et puis, que dirait le roi ? Il n'admet pas, fût-ce le ciel, qu'on entrave ses projets. Jeanne, du reste, n'en parlera plus. Quand sa piété, son culte de la Passion du Christ, et son amour de Notre-Dame, parviennent à Louis XI, il redoute chez elle une vocation monastique, et lui interdit de fréquenter assidûment la chapelle. Avec cette fermeté polie que nous retrouverons lors de son procès, elle répond : «» Déjà elle se montre sa fille lucide et opiniâtre.Au cours de ses journées monotones, elle apprend à lire la Bible, à enluminer des vélins, à tapisser, à jouer du luth, elle se forme au beau maintien qui assurera une renommée mondiale à la cour de France. Mais comment, en grandissant, ne se serait-elle pas aperçue, affligée, de ses infirmités ? Quoique les Linières s'appliquent à les dissimuler par des artifices de toilette, chacun les connaît bientôt et colporte, à la ronde, qu'elle est “”.En son château de Blois, parmi le tourbillon des fêtes, la brillante Maison d'Orléans écartait de son esprit le projet de mariage : douze ans l'avaient sûrement effacé de la mémoire du roi. Pouvait-elle s'illusionner à ce point, et ignorer qu'avec lui, nul ne s'appartenait ? Des gentilshommes, au retour de la chasse, trouvaient un ordre royal d'épouser des jeunes filles inconnues, ou de renoncer à leur choix. Ces mariages hâtifs, ou concertés en dehors des intéressés, n'étonnaient point. Louis XI avait treize ans quand il prit femme de même âge. La coutume s'en prolongera jusqu'à la fin du XVIII° siècle.Ce n'est pas une invention comique de Molière d'improviser sur la scène, ces unions “”, mais un instantané d'épisodes habituels. Une mère amenait au couvent, où les “” passaient leur jeunesse, un mari que son enfant épouserait dans la huitaine : «» Mlle. d'Herbonville n'obtint que trois entrevues, et Mlle. de Bellegarde fut engagée plus rapidement encore : au dessert d'un seul dîner, sa famille et celle du vicomte d'Houdetot convinrent du contrat, puis déclarèrent : «» Au XVIII° siècle, un jeune Lévis Mirepoix, ayant été averti, à brûle-pourpoint, que le duc son père avait fait choix, pour …