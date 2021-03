Hallelujah beautiful, relaxing music by Wuauquikuna. Muchas gracias a todos nuestros amigos en el Mundo entero por seguirnos les agradecemos de corazon por favor sigan comentando nuestros videos y … More

Hallelujah beautiful, relaxing music by Wuauquikuna.Muchas gracias a todos nuestros amigos en el Mundo entero por seguirnos les agradecemos de corazon por favor sigan comentando nuestros videos y compartiendo para todos..Thank you very much to all the friends around the world for subscribing to our channel and for the likes.I hope you keep supporting us.Please subscribe to receive more music directly by Wuauquikuna.wuauquikuna-official.comPerforms at the festivals, concerts, events and other venues through Europe.For more information call +48 514789474If you would like to give to Wuauquikuna a gift, you can do it ib this PayPal adres:MUSIC STORE : WUAUQUIKUNA INSTRUMENTALMUSIC OF THE WORLD IIWe want to thank my brother RaimySalazar for editing the videos, pleasealso subscribe to his channel, here is hisyoutube linkWind instruments are recorded and masteredin my brother studioRaimy SalazarDirector/Camera: Raimy SalazarRaimy Studios Productionsyuyari_14@hotmail.comTelf:ECU 0968206680 - RU +79631255567More information about Wuauquikuna can be found on:Their Website: wuauquikuna-official.com Facebook: facebook.com/wuauquikunaO ...wuauquikunamusic.bandcamp.com