Lecturas del día:

*Lectio Divina (Primera Lectura)

*El Evangelio de hoy

Primera Lectura (Lectio Divina)

Hebreos 6, 10-20

Hermanos: Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el

amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo

siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno

de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia, para

alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse

negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la

paciencia, heredan lo prometido por Dios.

En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada

superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo: _Te colmaré

de bendiciones y te daré una descendencia innumerable._ Por este

motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por

Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos,

y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso

mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de

su decisión, se comprometió con un juramento.

Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento,

en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los

que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta

esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el

interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos,

_constituido sumo sacerdote, como Melquisedec._

+ Meditatio

Que importante es en nuestros momentos de dificultad, cuando la

confianza y la esperanza corren el peligro de debilitarse, el recordar

que creemos y amamos a un Dios que ha hecho alianza con nosotros y

que, como nos lo dice hoy nuestra lectura, sus promesas y juramentos

son irrevocables.

Nos exige únicamente la fidelidad. Ante él están siempre nuestras

luchas, nuestras debilidades, nuestros dolores y padecimientos y,

recordando su alianza, está siempre listo para socorrernos y

mostrarnos el camino. No dejemos que el desánimo nos venza. Dios ha

hecho morada entre nosotros, y él peleará con y por nosotros todas

nuestras batallas y luchas, hasta que un día, junto con María

Santísima, podamos disfrutar de su paz y su alegría perpetua.

+ Oratio

Tú conoces, Señor, mi corazón y todos mis pensamientos y, al acercarme

a ti en oración, sabes de antemano mis luchas, mis debilidades e

incluso lo que te voy a pedir y lo que necesito realmente. Amado

Jesús, más que cualquier otra cosa, te quiero a ti, quiero tu

presencia, quiero tu amistad, tu compañía; enséñame a ser tu amigo y

que cada uno de mis días sea iluminado por la seguridad de que estás

conmigo por tu fidelidad.

+ Operatio

Hoy me haré consciente de que Jesús está conmigo todo el tiempo y por

lo tanto platicaré con él todo el día, en las tareas cotidianas, a la

hora de comer; le pediré opinión de las noticias que reciba, etc.

Estaré todo el día con él y él conmigo.

El Evangelio de hoy

Marcos 2, 23-28

Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos

comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le

preguntaron: "¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido

hacer en sábado?"

Él les respondió: "¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que

tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa

de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes

sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a

sus compañeros".

Luego añadió Jesús: "El sábado se hizo para el hombre y no el hombre

para el sábado. Y el Hijo del hombre también es dueño del sábado".

+ Reflexión

La verdad, a los fariseos no les importaba transgredir la ley, sin

embargo la sabían usar muy bien para su propio beneficio, habían

olvidado que la ley nunca puede ser más importante que la caridad.

Siguiendo este principio, el último código del Derecho Canónico que

rige a la Iglesia reza así: "la salvación de las almas es la ley

suprema de la Iglesia" (C. 1752). No podemos vivir sin leyes que nos

ayuden a normar y a dirigir nuestras vidas. Desde nuestra propia casa

hasta las últimas instituciones necesitan de leyes, sin embargo

quienes están encargados de la aplicación de éstas, deben tener

siempre en cuenta el "espíritu" que las ha inspirado y que en última

instancia es el bien de los individuos y de la comunidad.

Aquellos a los que Dios nos ha puesto al cuidado de la observancia de

la ley (padres, administradores, gobernantes, etc.), debemos tener

siempre cuidado de no usarla para beneficio particular sino para el

bien de los hermanos.

Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón.

Como María, todo por Jesús y para Jesús.

Pbro. Ernesto María Caro