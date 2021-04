Procesión del Silencio/ Procession of the Silence La tradición que identifica a San Luis Potosí. El Viernes Santo en la noche por las calles del centro histórico se realiza la Procesión del Silencio con la cual, la ciudad se transforma en un gigantesco Vía Crucis. Esta procesión se ha llevado a cabo desde 1954 y disfruta de fama nacional e internacional. En ella desfilan las distintas cofradías … More

La tradición que identifica a San Luis Potosí. El Viernes Santo en la noche por las calles del centro histórico se realiza la Procesión del Silencio con la cual, la ciudad se transforma en un gigantesco Vía Crucis. Esta procesión se ha llevado a cabo desde 1954 y disfruta de fama nacional e internacional. En ella desfilan las distintas cofradías de las iglesias, llevando las imágenes de los templos para recordar la pasión de Cristo. El inicio de la procesión es el Templo del Carmen, comienza con la salida de la imagen de Cristo a las 20:00 horas, siendo la última imagen en salir la Virgen de la Soledad, La Dolorosa. La duración del recorrido es de dos horas aproximadamente. Los mejores lugares para verla son las plazas, en donde se cantan las saetas. The tradition that identifies San Luis Potosí. On the evening of Good Friday, the Procession of the Silence is carried out along the streets of the historical center making of the city a gigantic Via Crucis. This procession has been developed since 1954 and it enjoys national and international fame. In it, the different brotherhoods of the temples parade, carrying the images of the temples to re-enact the passion of Christ. The procession begins at the Carmen's Temple; it starts with the image of Christ at 20:00 hours, being the Virgin of Solitude, Our Lady of Sorrows, the last image leaving the temple. The journey lasts around two hours. The best places to watch the Procession are the squares where the “saetas” (sacred songs in flamenco style) are sung. www.sanluis.gob.mx/turismo/procesion.php