LA SEMANA SANTA EN JERUSALÉN. CMC 26 de marzo 2016. La crónica diaria de la Semana Santa en Jerusalén, en los lugares de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde la Misa de Ramos en el … More

LA SEMANA SANTA EN JERUSALÉN.



CMC 26 de marzo 2016. La crónica diaria de la Semana Santa en Jerusalén, en los lugares de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Desde la Misa de Ramos en el Santo Sepulcro, hasta la procesión desde Betfage hacia la Iglesia de Santa Ana. La Celebración in Coena Domini y la peregrinación hacia el Cenáculo con el lavatorio de pies del Jueves Santo. Desde la Hora Santa de plegaria en Getsemaní, hasta el Via Crucis a lo largo de la Via Dolorosa.



“NO ESTÁ AQUÍ, HA RESUCITADO”, UN ESPECIAL SOBRE EL SANTO SEPULCRO

Profundizamos en la veneración del Santo Sepulcro, desde el periodo evangélico hasta nuestros días, titulado “No está aquí, ha resucitado”. El especial está extraido del documental producido por el Studium Biblicum Franciscanum para explicar la evolución a lo largo de los siglos del lugar más sagrado del mundo para los cristianos, desde el punto de vista histórico y religioso.