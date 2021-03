Noticias: Gays se desnudan en capilla de universidad en Madrid www.aciprensa.com/noticia.php MADRID, 11 Mar. 11 / 03:17 pm (ACI/EWTN Noticias) Unos 70 jóvenes ingresaron ayer a una capilla de la Universidad Complutense de Madrid profiriendo insultos contra la Iglesia Católica, el Papa y el clero, mientras algunas chicas que hacían parte de la profanación se desnudaron de la cintura para arriba alrededor del altar ante los aplausos del resto. Según señala el diario español ABC, una alumna de la facultad de económicas que fue testigo de los hechos y que estaba rezando en la capilla del campus de Somosaguas de la universidad madrileña, dijo que dos de las jóvenes alrededor del altar "hicieron alarde de su tendencia homosexual". Los vándalos ingresaron con un megáfono hasta la antesala de la capilla. El capellán se percató del bullicio e intentó detenerlos pero fue zarandeado. En el lugar los agresores leyeron textos y frases que, decían, eran de autores cristianos sobre la mujer. También dieron lectura a un manifiesto con afirmaciones y juicios contra la Iglesia y sus enseñanzas y pusieron carteles en los tablones de anuncio de la entrada a la capilla, y en los bancos de la misma. Todo fue fotografiado y filmado. Una alumna de la universidad citada por ABC sin dar su nombre señaló que "al margen de las creencias religiosas de cada uno de 'estos', no me resisto a alzar la voz ante un hecho tan lamentable como este. ¿Qué habría pasado si algo así se hubiera producido en una mezquita? Que 'esos' sepan que los católicos nunca responderán a la provocación con provocación para defenderse". "Nadie podrá callarnos, ante el más mínimo atropello, burla, intimidación o cualquier otro apremio ilegítimo que ofenda los sentimientos religiosos de nadie. Además, acciones como estas están castigadas por nuestro ordenamiento jurídico. ¡Qué fácil y cobarde es actuar en el anonimato!", añadió. El Rectorado de la Universidad Complutense condenó la profanación de la capilla del campus de Somosaguas y anunció una investigación "para delimitar posibles responsabilidades". "Este Rectorado reitera la necesidad de mantener el respeto a la pluralidad de cultos y creencias religiosas y hace un llamamiento a la tolerancia y la convivencia ante las expresiones de las mismas. La neutralidad del Estado en materia religiosa significa que no se puede ni imponer ni perseguir ninguna creencia. La tolerancia y el respeto son absolutamente indispensables", indica el comunicado. ABC señala que esta agresión no es nueva ya que a principios de la semana las paredes y puertas del recinto aparecieron con pintas e insultos hacia los católicos (como se ve en la foto). Rechazo del Arzobispado de Madrid En una nota de prensa dada a conocer hoy, el Arzobispado de Madrid rechazó la profanación de la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. En el texto se señala que "ante estos hechos absolutamente reprobables, que son objeto de delito, y que denigran en primer lugar a quienes los cometen, el Arzobispado de Madrid ha elevado su queja al Rectorado de la Universidad". Asimismo el Arzobispado denunció que "estas acciones son un atentado a la libertad de culto y una profanación de un lugar sagrado, lo cual conlleva penas canónicas en el caso de que quienes las han cometido estén bautizados". Finalmente la nota afirma que "es indigno que, en una sociedad democrática donde se pide el respeto a las personas, a las instituciones religiosas y al derecho de la celebración pública de la fe en la Universidad Complutense -con la que la Iglesia mantiene una estrecha y amigable relación de colaboración-, algunos jóvenes puedan manchar con este tipo de comportamientos el buen nombre y trabajo de la comunidad universitaria".